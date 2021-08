Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν και πάλι την εξουσία στο Αφγανιστάν και χιλιάδες Αφγανοί προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα να γλυτώσουν.

Η κοσμοσυρροή στο αεροδρόμιο της Καμπούλ τις προηγούμενες ημέρες ήταν τεράστία ενώ συγκλόνίζει το βίντεο που δείχνει πολίτες του Αφγανιστάν να κυνηγούν να σκαρφαλώσουν σε ένα αεροπλάνο την ώρα που ήταν έτοιμο να απογειωθεί.

Οι Ταλιμπάν όταν κατέλαβαν την πρωτεύουσα Καμπούλ επέτρεψαν στους ξένους διπλωμάτες να φύγουν όμως αυτό δεν συμβαίνει και για τους πολίτες της χώρας.

Στο παρακάτω βίντεο ένας Αφγανός προσπαθεί να μπει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ όμως ένας Ταλιμπάν τον πυροβολεί εν ψυχρώ χωρίς να τον πετύχει με τον άνδρα να φεύγει όπως όπως από τον τείχο του αεροδρομίου.

Φωτογραφίες από δορυφόρο δείχνουν τις εικόνες χάους που επικρατούν στη Καμπούλ από χιλιάδες κόσμου που προσπαθεί να φύγει με κάθε τρόπο από τη χώρα. Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από τους δρόμους και το αεροδρόμιο της πόλης.

The Taliban have taken control of Afghanistan’s capital city, Kabul, causing chaotic scenes to unfold at the city’s international airport as scores of civilians try to flee the country. New satellite images show crowds of people on the tarmac. https://t.co/PyQbOt2Bjp pic.twitter.com/5uE1IbxRLd