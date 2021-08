Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Αφγανιστάν μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν θα συζητηθεί την προσεχή Τρίτη στην ψηφιακή Σύνοδο των ηγετών της G7.

Την ανακοίνωση έκανε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, η χώρα του οποίου ασκεί αυτήν την περίοδο την προεδρία της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία).

«Θα καλέσω την Τρίτη τους ηγέτες της G7 για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Είναι κρίσιμο η διεθνής κοινότητα να εργαστεί από κοινού για να διασφαλίσει ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση και να βοηθήσει τους πολίτες του Αφγανιστάν να προστατεύσουν τις προόδους (που επιτεύχθηκαν) τα 20 τελευταία χρόνια», έγραψε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης στο Twitter σχετικά με την Σύνοδο των G7.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years.