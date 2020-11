Αφγανιστάν: Τύφλωσαν 33χρονη επειδή έπιασε δουλειά – “Εγκέφαλος” της επίθεσης ο πατέρας της (pics, video)

Το τελευταίο πράγμα που είδε η 33χρονη Χατέρα στο Αφγανιστάν λίγο αφότου έφυγε από τη δουλειά της σε ένα αστυνομικό τμήμα της επαρχίας Γκάζνι, ήταν τρεις άνδρες που επέβαιναν σε μια μοτοσυκλέτα να την πυροβολούν και να την μαχαιρώνουν στα μάτια. Όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο όλα ήταν σκοτεινά.

Η νεαρή από το Αφγανιστάν λέει από το κρεβάτι του νοσοκομείου: “Ρώτησα τους γιατρούς γιατί δεν βλέπω τίποτα. Μου απάντησαν ότι τα μάτια μου είναι ακόμη δεμένα με επιδέσμους εξαιτίας των τραυμάτων. Αλλά εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι δεν είχα μάτια”, λέει η νεαρή γυναίκα.

H ίδια και οι τοπικές αρχές αποδίδουν την επίθεση σε ένοπλους Ταλιμπάν, οι οποίοι αρνούνται κάθε ανάμειξη, και υποστηρίζουν ότι οι δράστες ενήργησαν έπειτα από πληροφορία του πατέρα της, ο οποίος ήταν σφόδρα αντίθετος στο να εργάζεται εκτός σπιτιού η κόρη του.

Για εκείνη η επίθεση δεν της στέρησε μόνο την όραση, αλλά και το όνειρό της το οποίο είχε δώσει αγώνα για να πραγματοποιήσει, να έχει, δηλαδή, μια ανεξάρτητη καριέρα. Είχε ενταχθεί στην αστυνομία της Γκάζνι ως αξιωματικός πριν από λίγους μήνες.

