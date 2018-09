Αφοπλιστική παραδοχή από τη Σερ! Φορούσε «κιλά make up» στο «Mamma Mia! Here We Go Again»

Η Σερ αστειεύτηκε ότι το μυστικό πίσω από την νεανική της εμφάνιση στο "Mamma Mia! Here We Go Again" ήταν το μακιγιάζ. «Πέντε λίβρες make up».