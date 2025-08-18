Αγγλία: Τρακτέρ έπεσε από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο και διέκοψε για ώρες την κυκλοφορία

Ένα τρακτέρ έπεσε από γέφυρα στον βασικό αυτοκινητόδρομο Μ20, σήμερα Δευτέρα (18/8/2025) λίγο μετά της 11 το πρωί, στο Kent στην Αγγλία, μετά από σύγκρουση που είχαν δύο φορτηγά. Ένας από τους οδηγούς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο σοβαρά τραύματισμένος.

Τα δύο φορτηγά στην Αγγλία συγκρούστηκαν στην γέφυρα που περνούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα το ένα να γυρίσει στο πλάι στην άκρη της γέφυρας και το τρακτέρ, που ήταν συνδεδεμένο στο πίσω μέρος ενός από τα φορτηγά να πέσει από ύψος 12 μέτρων, στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο από κάτω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τμήμα του βασικού αυτοκινητοδρόμου M20 έκλεισε και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά το ατύχημα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν γρήγορα στο σημείο μετά τη σύγκρουση και η αστυνομία του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ένας οδηγός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

A man has been airlifted to hospital with serious injuries after a tractor fell off a bridge and on to the central reservation of the M20 in Kent following a crash.



More here: https://t.co/0a97gyXKPm pic.twitter.com/GaEy6FBB0w ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 18, 2025

Man in hospital with ‘serious’ injuries after tractor falls from M20 overbridge https://t.co/7XlW8dgUgu pic.twitter.com/49hYbOB9KC — News Shopper (@NewsShopper) August 18, 2025

Η υπηρεσία National Highways ανακοίνωσε: «Ο αυτοκινητόδρομος M20 στο Κεντ είναι κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ της διασταύρωσης 3 (Addington) και της διασταύρωσης 1 (Swanley) μετά από σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα ένα όχημα να πέσει από μια υπερυψωμένη γέφυρα».

M20 update: One eyewitness who saw it happen said a “tractor on the A20 bridge going over M20 lost its trailer on the bridge, and the tractor then crashed through the bridge barrier and fell from the bridge onto the M20 below.” The A20 bridge is believed to be at WROTHAM. pic.twitter.com/YLAfv8qoTA — Kent 999s (@Kent_999s) August 18, 2025

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας του Κεντ, βρίσκονται στο σημείο. Αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Αυτοκινητοδρόμων βρίσκονται επίσης στον τόπο του ατυχήματος για να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας».

Major emergency response as man in hospital after tractor falls from M20 overbridge https://t.co/hbdhGkxRlC pic.twitter.com/4p0acqeJkf — News Shopper (@NewsShopper) August 18, 2025

«Εάν το γεγονός επηρεάζει την προγραμματισμένη διαδρομή σας, παρακαλούμε να υπολογίσετε επιπλέον χρόνο για το ταξίδι σας.

Προγραμματίστε εγκαίρως καθώς μπορεί να πρέπει να αλλάξετε τη διαδρομή σας ή ακόμη και να καθυστερήσετε το ταξίδι σας».