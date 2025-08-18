Συμβαίνει τώρα:
Αγγλία: Τρακτέρ έπεσε από γέφυρα σε αυτοκινητόδρομο και διέκοψε για ώρες την κυκλοφορία

Ένας από τους οδηγούς μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος
Το σημείο του ατυχήματος στην Αγγλία
Το σημείο του ατυχήματος στην Αγγλία / φωτό από X @patricklohlein

Ένα τρακτέρ έπεσε από γέφυρα στον βασικό αυτοκινητόδρομο Μ20, σήμερα Δευτέρα (18/8/2025) λίγο μετά της 11 το πρωί, στο Kent στην Αγγλία, μετά από σύγκρουση που είχαν δύο φορτηγά. Ένας από τους οδηγούς μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο σοβαρά τραύματισμένος.

Τα δύο φορτηγά στην Αγγλία συγκρούστηκαν στην γέφυρα που περνούσε πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα το ένα να γυρίσει στο πλάι στην άκρη της  γέφυρας και το τρακτέρ, που ήταν συνδεδεμένο στο πίσω μέρος ενός από τα φορτηγά να πέσει από ύψος 12 μέτρων, στον πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο από κάτω.

Το τμήμα του βασικού αυτοκινητοδρόμου M20 έκλεισε και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για τουλάχιστον τέσσερις ώρες μετά το ατύχημα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν γρήγορα στο σημείο μετά τη σύγκρουση και η αστυνομία του Κεντ επιβεβαίωσε ότι ένας οδηγός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Η υπηρεσία National Highways ανακοίνωσε: «Ο αυτοκινητόδρομος M20 στο Κεντ είναι κλειστός και στις δύο κατευθύνσεις μεταξύ της διασταύρωσης 3 (Addington) και της διασταύρωσης 1 (Swanley) μετά από σύγκρουση που είχε ως αποτέλεσμα ένα όχημα να πέσει από μια υπερυψωμένη γέφυρα».

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας του Κεντ, βρίσκονται στο σημείο. Αξιωματικοί της Εθνικής Υπηρεσίας Αυτοκινητοδρόμων βρίσκονται επίσης στον τόπο του ατυχήματος για να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας».

«Εάν το γεγονός επηρεάζει την προγραμματισμένη διαδρομή σας, παρακαλούμε να υπολογίσετε επιπλέον χρόνο για το ταξίδι σας.

Προγραμματίστε εγκαίρως καθώς μπορεί να πρέπει να αλλάξετε τη διαδρομή σας ή ακόμη και να καθυστερήσετε το ταξίδι σας».

