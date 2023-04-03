Ένα γυάλινο προστατευτικό χώρισμα τοποθετήθηκε στην “Αυτοκρατορική Πύλη” της Αγιάς Σοφιάς, στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποτραπούν νέοι βανδαλισμοί και ζημιές.
Το τζάμι καλύπτει όλη την “Αυτοκρατορική Πύλη” της Αγιάς Σοφιάς, που πριν από έναν χρόνο είχε υποστεί καταστροφές.
Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi “İmparatorluk Kapısının” bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın pic.twitter.com/BH7qKNjVpg— Sanat Tarihi Derneği (STD) (@SanatTarihiSTD) April 18, 2022
Η “Αυτοκρατορική Πύλη”, η μεγαλύτερη πύλη της Αγιάς Σοφιάς, είναι σιδερένια και έχει ύψος 7 μέτρα. Είναι η κεντρική πύλη εισόδου στην Αγιά Σοφιά και χρησιμοποιούνταν μόνο από τον Αυτοκράτορα.
Δείτε τις εικόνες με το προστατευτικό τζάμι που τοποθετήθηκε
Ayasofya-i Kebir Camii’nin onarılan imparator kapısı koruma altına alındı https://t.co/VsF2E2HaSf @haberanadolu_ aracılığıyla #İstanbul #Ayasofya pic.twitter.com/k6mFFM9LKC— Haber Anadolu (@haberanadolu_) April 3, 2023
Geçtiğimiz yıl bazı ziyaretçiler tarafından tahrip edilen Ayasofya Camii'nin İmparatorluk Kapısı, cam bölme ile koruma altına alındı.— Habertürk (@Haberturk) April 3, 2023