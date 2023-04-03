Ένα γυάλινο προστατευτικό χώρισμα τοποθετήθηκε στην “Αυτοκρατορική Πύλη” της Αγιάς Σοφιάς, στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αποτραπούν νέοι βανδαλισμοί και ζημιές.

Το τζάμι καλύπτει όλη την “Αυτοκρατορική Πύλη” της Αγιάς Σοφιάς, που πριν από έναν χρόνο είχε υποστεί καταστροφές.

Gelen bir şikayet fotoğrafı üzerine bu akşam (18.04.2022) saat 20.45 civarı Ayasofya Camisinin, tarihi “İmparatorluk Kapısının” bu halde olduğunu tespit ettim ve fotoğrafladım. Nöbetçi güvenlik müdürünün bilgim yok demesi üzerine ismini Talip Bey olduğunu söyleyen ve Ayasofya’nın pic.twitter.com/BH7qKNjVpg