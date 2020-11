Αγιατολάχ Χαμενεΐ για αμερικανικές εκλογές: «Τι θέαμα!»

Ένα εκλογικό θρίλερ χωρίς τέλος εκτυλίσσεται εδώ και πάνω από 24 ώρες στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σχολίασε ειρωνικά στο Twitter «το θέαμα» των αμερικανικών εκλογών.

«Τι θέαμα! Ο ένας λέει ότι είναι οι πιο νοθευμένες εκλογές στην Ιστορία των ΗΠΑ. Ποιος το λέει; Ο εν ενεργεία πρόεδρος. Ο αντίπαλός του καταγγέλλει ότι ο Τραμπ σκοπεύει να χειραγωγήσει τις εκλογές! Αυτές είναι οι αμερικανικές εκλογές και η αμερικανική δημοκρατία», έγραψε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are.