Συναγερμός έχει σημάνει για ένα υποβρύχιο με τουρίστες που χρησιμοποιήθηκε για την περιήγήση τους στο ναυάγιο του Τιτανικού, καθώς αυτό αγνοείται στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Όπως αναφέρει το BBC, επικαλούμενο την ακτοφυλακή της Βοστώνης, η αποστολή έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη για το υποβρύχιο γεμάτο τουρίστες, το οποίο πήγαινε προς το ναυάγιο του Τιτανικού.

Μέχρι στιγμής είναι αδιευκρίνιστο πώς χάθηκε το σκάφος ή αν υπήρχαν επιβάτες σε αυτό. Η αμερικανική ακτοφυλακή πάντως έχει ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Πρόσφατα, η εταιρεία OceanGate Expeditions είχε ανακοινώσει στον ιστότοπό της και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ήταν «σε εξέλιξη» μια αποστολή στο ναυάγιο του Τιτανικού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο αν το δικό της σκάφος είναι αυτό που έχει χαθεί ή αν εμπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Titanic tourist sub goes missing in Atlantic Ocean, sparking search and rescue mission https://t.co/PsPMj5dyk1