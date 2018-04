Αγωγή μαμούθ από πορνοστάρ για τρομακτική επίθεση στα γυρίσματα

Η Nikki Benz, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Alla Montchak, κατέθεσε αγωγή 5 εκατομμυρίων για σεξουαλική επίθεση και ξυλοδαρμό στη διάρκεια των γυρισμάτων. Υποστήριξε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά στη διάρκεια των γυρισμάτων ταινίας τον Δεκέμβριο του 2016.

Από την άλλη πλευρά, τόσο ο Tony T όσο και ο Ramon Nomar κατέθεσαν κοινή αγωγή εναντίον της Nikki Benz για συκοφαντική δυσφήμηση το 2017. Υποστήριξαν ότι όσα δήλωσε για το συμβάν είναι ψέματα.

Στην αγωγή της η Nikki Benz περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα όσα έζησε στα χέρια τους στο σετ τον Δεκέμβριο του 2016. Υποστήριξε ότι χτυπήθηκε τόσο σκληρά στο πρόσωπο, το κεφάλι και το στήθος που αιμορραγούσε στη διάρκεια της ταινίας.

Της έριξαν με τη βία νερό στον λαιμό με αποτέλεσμα να κοντεύει να πνιγεί. Αναγκάστηκε μάλιστα να αποσύρει μια δήλωσή της ότι δεν θα συνεργαστεί ξανά με τον Tony T γιατί την απειλούσε να παρακρατήσει την αμοιβή της από την ταινία.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι αξιώνει αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεξουαλική επίθεση και τον ξυλοδαρμό. «Υποθέτω ότι οι σκηνές βιασμού είναι οκ τώρα ε;» είχε γράψει η πελάτισσά του στις 19 Δεκεμβρίου 2016.

On set bullying, rape, & violence should never happen. #NoMeansNo on camera, off camera. Just NO!

— NIKKI BENZ (@nikkibenz) 20 Δεκεμβρίου 2016