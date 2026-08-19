Άγρια δολοφονία της Γαλλίδας TikToker Σόνια Μπελίνα που βρέθηκε απανθρακωμένη σε αμπελώνα – Υπό κράτηση δύο ύποπτοι

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της 29χρονης influencer Σόνια Μπελίνα, το απανθρακωμένο σώμα της οποίας εντοπίστηκε στις 12 Αυγούστου σε αμπελώνα στο Σεν-Ζιλ, στη νότια influencer. Δέκα ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού, οι γαλλικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι δύο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για ανάκριση, ενώ επιβεβαιώθηκε και επισήμως ότι το θύμα είναι η νεαρή γυναίκα που αγνοούνταν από το βράδυ της 11ης Αυγούστου.

Η 29χρονη influencer, με περισσότερους από 250.000 followers στο TikTok, είχε επισκεφθεί για διακοπές την περιοχή στο νότιο διαμέρισμα Gard στις 10 Αυγούστου, καθώς ετοιμαζόταν να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της, τον επόμενο μήνα, αναφέρουν ΜΜΕ στη Γαλλία. Το πτώμα της ανακάλυψε ένας εργάτης σε έναν αμπελώνα στο Saint-Gilles, κοντά στην πόλη Nιμ.

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Μέλη της οικογένειάς της το αναγνώρισαν αργότερα, ενώ οι εισαγγελείς της Νιμ ετοιμάζονταν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA.

Le corps calciné de la TikTokeuse Sonia Bellina retrouvé dans des vignes à Saint-Gilles, dans le Gard. Une enquête pour assassinat est ouverte, la piste criminelle étant privilégiée par les enquêteurs. pic.twitter.com/6659XeqK1F — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 17, 2026

Η εισαγγελέας της Νιμ, επιβεβαίωσε την έναρξη έρευνας για φόνο και πως το πτώμα της είχε «καεί μερικώς», σε μια προφανή προσπάθεια να καταστραφούν αποδεικτικά στοιχεία.

Η αδερφή της, η οποία ζήτησε να μην δημοσιευτεί το όνομά της, αναφέρθηκε στα γεγονότα της 10ης Αυγούστου, λέγοντας: «Είπε ότι θα έβγαινε ένα βράδυ και δεν επέστρεψε ποτέ».

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Είπε ακόμα ότι η Μπελίνα μπορεί να «συνάντησε τον λάθος άντρα τη λάθος στιγμή», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η οικογένεια του θύματος καταδίκασε επίσης μια «εκστρατεία μίσους» στα social media που ακολούθησε την είδηση του θανάτου της 29χρονης.

Η ταυτοποίηση μέσω DNA

Η υπόθεση ερευνάται ως «δολοφονία εκ προμελέτης», ενώ οι ερευνητές προσπαθούν πλέον να ξετυλίξουν τις τελευταίες ώρες της ζωής της 29χρονης και να εντοπίσουν τα κίνητρα και τον δράστη. Η Μπελίνα ήταν γνωστή στα social media, με σχεδόν 260.000 ακολούθους στο TikTok, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση γύρω από την υπόθεση.

Μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση για τους δύο υπόπτους, η εισαγγελέας της Νιμ είχε κάνει λόγο για «πιθανότητα» η σορός να ανήκει στη Σόνια Μπελίνα. Η οριστική επιβεβαίωση ήρθε μέσω συγκριτικής ανάλυσης DNA.

Δύο ύποπτοι στο επίκεντρο της έρευνας

Η ανακοίνωση για την κράτηση των δύο υπόπτων σηματοδοτεί σημαντική εξέλιξη στην έρευνα. Οι Αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δημοσιοποιήσει την ταυτότητά τους ούτε έχουν αποκαλύψει ποια στοιχεία οδήγησαν τους ερευνητές στην ανάκρισή τους.

Παράλληλα, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το τι συνέβη στη Σόνια Μπελίνα μετά την εξαφάνισή της και πώς κατέληξε νεκρή και μερικώς απανθρακωμένη μέσα στα αμπέλια. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι γαλλικές Αρχές εξετάζουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της.

Η οικογένεια καταγγέλλει τις φήμες στα social media

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της Μπελίνα αντιδρά έντονα στη διάδοση φημών και προσβλητικών σχολίων στο διαδίκτυο.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Μουράντ Μπατίκ, κατήγγειλε δημόσια τη δημοσίευση «φημών, εικασιών και προσβλητικών σχολίων», καθώς και υλικού που αφορά την προσωπική ζωή της 29χρονης.

«Δεν έχω τις πληροφορίες που θα μου επέτρεπαν να γνωρίζω αν δεχόταν απειλές ή παρενοχλήσεις στα social media. Αυτό που έχω διαπιστώσει, όμως, είναι απάνθρωπα και εξοργιστικά σχόλια», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τους δύο υπόπτους να παραμένουν υπό κράτηση για ανάκριση, ενώ οι Αρχές αναζητούν απαντήσεις για ένα έγκλημα που συγκλονίζει τη νότια Γαλλία.