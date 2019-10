Κι ενώ το κοινό είναι μαζί τους και συμφωνεί με τις αρχές και τον σκοπό τους, κάποιοι που έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά τις τελευταίες εβδομάδες από τις στοχευμένες κινητοποιήσεις που κάνουν πολλές φορές την ζωή δύσκολη στους πολίτες, έκαναν αυτό που όλοι φοβόντουσαν.

Σε μια διαμαρτυρία που έγινε σήμερα πρωί – πρωί στο Μετρό του Λονδίνου και συγκεκριμένα στο Ανατολικό Λονδίνο, την ώρα που ο κόσμος πήγαινε στις δουλειές του, μέλη του κινήματος ανέβηκαν πάνω στην οροφή των βαγονιών και δεν άφηναν το δρομολόγιο να ξεκινήσει. Αυτό, εξόργισε όσους ήταν εκεί σε σημείο που κατέβασαν με την βία τους διαδηλωτές από τα βαγόνια και τους επιτέθηκαν.

Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν χαοτικές και ένας από τους ακτιβιστές του Extinction Rebellion ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον εξαγριωμένο όχλο.

Οι ακτιβιστές ήταν δυο και είχαν απλώσει και ένα πανό πάνω στο βαγόνι. Οι αγχωμένοι πολίτες που προσπαθούσαν να φτάσουν έγκαιρα στις δουλειές τους εξαγριώθηκαν και κάποιοι τους πέταξαν και φαγητό. Στην συνέχεια έσκισαν το πανό και ξυλοκόπησαν τον έναν από τους δυο διαδηλωτές.

Commuters haul Extinction Rebellion protester from the roof of a tube train at Canning Town station. Video credit: @mahatir_pasha https://t.co/CwKFX0g5W4 pic.twitter.com/j0cXguhV4P

Commuters now physically dragging protestors from the roof of the train. @itvlondon pic.twitter.com/gDkXfJNxmL

— Holly Collins (@HollyJoCollins) October 17, 2019