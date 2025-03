Άγριος εμφύλιος στη Συρία: Πάνω από 70 νεκροί σε σφοδρές μάχες ανάμεσα σε δυνάμεις ασφαλείας και μαχητές του Άσαντ

Σφοδρές μάχες στη βορειοδυτική Συρία ανάμεσα σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της de facto κυβέρνησης και μαχητών «πιστών» στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ άφησαν πίσω πάνω από 70 νεκρούς, ανέφερε τα ξημερώματα της Παρασκευής (07.03.25) το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν σε αιματηρές μάχες και ενέδρες στις συριακές ακτές ανάμεσα σε μέλη των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών και ενόπλους που ανήκαν στον στρατό» του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, ανέφερε μέσω X στα αραβικά η μη κυβερνητική οργάνωση, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών της στη Συρία.

Οι μάχες στην Τζάμπλα (σ.σ. Γάβαλα στα αρχαία ελληνικά) και παρακείμενα χωριά, στην επαρχία Λαττάκεια, κοντά στα παράλια στη Μεσόγειο, ήταν «οι πιο σφοδρές» επιθέσεις εναντίον του νέου καθεστώτος «μετά την πτώση του Άσαντ» την 8η Δεκεμβρίου, κατά την ίδια πηγή.

Η αποκατάσταση της ασφάλειας σε όλη τη Συρία χαρακτηρίζεται η πιο επείγουσα πρόκληση για τις νέες αρχές, στην εξουσία αφότου συμμαχία οργανώσεων τζιχαντιστών και ανταρτών με επικεφαλής τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) ανέτρεψε τη δυναστεία των Άσαντ.

Τις τελευταίες μέρες γίνονται μάχες στην επαρχία Λαττάκεια, προπύργιο της μειονότητας των αλεβιτών, στην οποία ανήκει η οικογένεια του έκπτωτου προέδρου.

Εξαπολύοντας «καλά σχεδιασμένη και προμελετημένη επίθεση, ομάδες ενόπλων οπαδών του Άσαντ εφόρμησαν εναντίον θέσεών μας και σημείων ελέγχου μας, στοχοποιώντας μεγάλο αριθμό περιπόλων μας στην περιοχή της Τζάμπλα», δήλωσε ο Μούσταφα Κινιφάτι, αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας των de facto αρχών στη Λαττάκεια.

Things are going great in Syria since the U.S.-backed militias overthrew the Assad’s regime. pic.twitter.com/IT46dziWJe

Είπε ακόμη πως οι έφοδοι αυτοί προκάλεσαν «πολλούς μάρτυρες και τραυματίες» στις τάξεις του νέου καθεστώτος, χωρίς να δώσει αριθμό. Οι δυνάμεις ασφαλείας δρουν για «να εξαλείψουν την παρουσία τους», συνέχισε. «Θα αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στην επαρχία και θα προστατεύσουμε τις περιουσίες του λαού μας».

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν πρώην αρχηγό της υπηρεσίας πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας επί προεδρίας Χάφεζ αλ Άσαντ —του πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ—, τον Ιμπραήμ Χαουέιτζα, μετέδωσε το SANA επικαλούμενο πηγή του στις δυνάμεις ασφαλείας του νέου καθεστώτος.

«Οι δυνάμεις μας στην πόλη Τζάμπλα κατάφεραν να συλλάβουν τον εγκληματία πτέραρχο Ιμπραήμ Χαουέιτζα», μετέδωσε το πρακτορείο.

«Κατηγορείται πως διέπραξε εκατοντάδες δολοφονίες την εποχή (της προεδρίας) του εγκληματία Χάφεζ αλ Άσαντ», πρόσθεσε.

Amidst ongoing clashes, albeit now intermittent, between forces of the Syrian Transitional Government and Iran-backed/former Assad regime forces in the Latakia Governorate, the Syrian Observatory for Human Rights has said that more than 70 people have been killed, with dozens… pic.twitter.com/dIcwIhpcAf