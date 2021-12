Αρχαιολόγοι στην Αίγυπτο ανακάλυψαν δύο τάφους με λείψανα, τα οποία είχαν γλώσσες από χρυσό φύλλο. Πρόκειται για έναν θησαυρό που θα τους βοηθούσε να μιλήσουν με θεούς στη μετά θάνατον ζωή.

Τα λείψανα που εντοπίστηκαν, σύμφωνα με το Ahram Online, ανήκουν σε έναν άνδρα, μία γυναίκα και ένα παιδί. Ο ένας τάφος περιείχε τα λείψανα της γυναίκας και του 3χρονου παιδιού και είχε μια ασβεστολιθική σαρκοφάγο με καπάκι σε σχήμα γυναίκας και είχε λεηλατηθεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο δεύτερος τάφος, που περιείχε τα λείψανα του άνδρα, από την 26η δυναστεία (664 π.Χ. έως το 525 π.Χ.), γνωστός και ως περίοδος Σαΐτης, ήταν ανέγγιχτος.

Η σημαντική αυτή ανακάλυψη έγινε από ερευνητές της Αρχαιολογικής Αποστολής Οξύρρυγχου, που συνδιοργανώνεται από το Αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων και το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, στον αρχαιολογικό χώρο της Οξύρρυγχου, κοντά στη σύγχρονη πόλη El Bahnasa, περίπου 100 μίλια (160 χιλιόμετρα) νότια του Καΐρου. Η Οξύρρυγχος ήταν η πρωτεύουσα του 19ου νομού, ή επαρχίας, της Άνω Αιγύπτου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της αποστολής. Είναι γνωστό για τους παπύρους Oxyrhynchus ή αρχαία ελληνικά, λατινικά και άλλες γλώσσες γραμμένες σε εκατοντάδες χιλιάδες παπύρους που χρονολογούνται από τον τρίτο αιώνα π.Χ. έως τον έβδομο αιώνα μ.Χ.

Οι ταυτότητες του άνδρα, της γυναίκας και του παιδιού είναι άγνωστες, αλλά οι αρχαιολόγοι ελπίζουν ότι οι συνεχιζόμενες ανασκαφές θα αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες.

Fascinating Find: Archaeologists have discovered the remains of three ancient Egyptian inhabitants — a man, woman and child — outfitted with tongues of gold foil. https://t.co/EOzypfnjCn pic.twitter.com/Uc5Q4soYNM