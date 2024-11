Αίγυπτος: Δεκάδες αγνοούμενοι από την βύθιση τουριστικού σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα

Πάνω από 17 άνθρωποι αγνοούνται μετά την βύθιση τουριστικού σκάφους στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τις αρχές το τουριστικό σκάφος «Sea Story» είχε 45 επιβαίνοντες ανάμεσά τους 31 τουρίστες από διάφορες χώρες και 14 άτομα πλήρωμα.

Το σκάφος Sea Story βυθίστηκε ανοικτά της πόλης Μάρσα Άλαμ και οι αρχές αναζητούν 17 άτομα που αγνοούνται. Το σκάφος εξέπεμψε σήμα κινδύνου νωρίς το πρωί και ενώ είχε σαλπάρει το Σάββατο (23/11/24) για ένα πενθήμερο ταξίδι κατάδυσης με 31 τουρίστες και 14 πλήρωμα.

Οι διασωθέντες ανασύρθηκαν στην περιοχή Wadi el-Gemal, η οποία βρίσκεται νότια της Marsa Alam, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Tourist boat sinks off #Egypt‘s Red Sea coast

