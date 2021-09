Δώδεκα άνθρωποι τουλάχιστον έχασαν τη ζωή τους όταν το βράδυ του Σαββάτου ένα λεωφορείο ανετράπη στο Σουέζ. Σύμφωνα με τον αιγυπτιακό Τύπο, στο μοιραίο λεωφορείο επέβαιναν οικογένειες που επέστρεφαν από το παραθεριστικό κέντρο του Σαρμ Ελ Σέιχ στο Κάιρο.

Οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 34, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Στην περιοχή έφτασαν αμέσως 30 ασθενοφόρα για τη μεταφορά των τραυματιών από τον τόπο του δυστυχήματος στο Γενικό Νοσοκομείο του Σουέζ και άλλα κοντινά νοσοκομεία.

Egypt 🇪🇬 @AlMasryAlYoum headline



Blood and corpses on the road… Details of the Suez bus accident (live broadcast) pic.twitter.com/S5CLYpeZAG