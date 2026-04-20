Αίγυπτος: Γιγάντιος γύρος παραλίγο να πλακώσει τους ψήστες – Δείτε βίντεο

Απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο, όταν ένας γιγαντιαίος γύρος ντονέρ αποφάσισε… να «αυτονομηθεί»!

Οι εργαζόμενοι στο σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο είχαν ετοιμάσει μια τεράστια ποσότητα ντονέρ στη σούβλα, δημιουργώντας έναν πραγματικά εντυπωσιακό γύρο με δεκάδες κιλά κρέας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα όμως που πήγαν να τον κόψουν, ο γύρος, ξεκόλλησε ξαφνικά και άρχισε να γέρνει επικίνδυνα, παραλίγο να καταπλακώσει τους τυλιχτές.

Mısır’da bir tavuk dönercinin, tavuk dönerin içine haddinden fazla deri ve yağ kattığı; aynı zamanda tek seferde 500 kilogramlık döner takmaya çalışmaları, beklenmedik bir durumla karşılaşmaalarına neden oldu. pic.twitter.com/3XAcZPprvL — Bayrak Medya (@bayrakmedya) April 20, 2026

Για λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε πανικός, καθώς εκτός από τον κίνδυνο, υπήρχε και η σκέψη ότι όλο αυτό το ντονέρ θα κατέληγε… στα σκουπίδια!

Ευτυχώς, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, δεν τραυματίστηκε κανείς και το βίντεο από το περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου.