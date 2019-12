Αίμα και πάλι στις ΗΠΑ από μακελάρη που θέρισε δεκάδες ανθρώπους

Ο απολογισμός τραγικός. Τέσσερις άνθρωποι, νεκροί, περιλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη, και τουλάχιστον οκτώ άλλοι τραυματίες στην αεροπορική βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Πενσακόλα, μια πολύ σημαντική βάση του ΠΝ των ΗΠΑ στη Φλόριντα.

Αυτό επίσης ήταν το δεύτερο φονικό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.

Escambia County sheriff says 4 people were killed, 8 total injured, at shooting at Pensacola naval air station. https://t.co/QVY3cl50Qw pic.twitter.com/ac9BC7cp3W

