Air India: Η έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους δείχνει ότι οι πιλότοι ίσως έκαναν ένα μοιραίο λάθος

Η έρευνα για την αεροπορική τραγωδία της Air India τον περασμένο μήνα, επικεντρώνεται στις ενέργειες των πιλότων του αεροσκάφους και δεν υποδεικνύει μέχρι στιγμής πρόβλημα με το Boeing 787 Dreamliner.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal, υποδεικνύουν ότι οι διακόπτες που ελέγχουν τη ροή καυσίμου στους δύο κινητήρες του αεροσκάφους απενεργοποιήθηκαν, οδηγώντας σε προφανή απώλεια ώσης λίγο μετά την απογείωση, όπως αποκάλυψαν πηγές. Οι πιλότοι χρησιμοποιούν τους διακόπτες για να εκκινήσουν τους κινητήρες του αεροσκάφους, να τους σβήσουν ή να τους επαναφέρουν σε ορισμένες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι διακόπτες θα ήταν κανονικά ενεργοποιημένοι κατά τη διάρκεια της πτήσης και δεν είναι σαφές πώς ή γιατί απενεργοποιήθηκαν, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι πηγές ανέφερεαν επίσης ότι δεν είναι σαφές αν η κίνηση ήταν τυχαία ή σκόπιμη ή αν υπήρξε προσπάθεια να τους ενεργοποιήσουν ξανά.

Εάν οι διακόπτες ήταν απενεργοποιημένοι, αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί η γεννήτρια έκτακτης ανάγκης του αεροσκάφους -γνωστή ως ram air turbine ή RAT- φαίνεται να ενεργοποιήθηκε τις στιγμές πριν το αεροσκάφος πέσει σε έναν κοντινό ξενώνα για φοιτητές ιατρικής. Συνολικά, 260 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων όλοι οι επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, εκτός από έναν.

Το Γραφείο Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Ινδίας, το οποίο ηγείται της έρευνας, αναμένεται να εκδώσει προκαταρκτική έκθεση το συντομότερο σήμερα Παρασκευή (11.07.2025) τοπική ώρα.

«Τίποτα δεν μπορεί να ειπωθεί για την αιτία της συντριβής αυτή τη στιγμή, επειδή η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε ο αξιωματούχος της Ινδικής πολιτικής αεροπορίας Murlidhar Mohol στο ειδησεογραφικό κανάλι NDTV στα τέλη Ιουνίου. «Είναι ένα πολύ σπάνιο περιστατικό – δεν έχει συμβεί ποτέ να σβήσουν και οι δύο κινητήρες ταυτόχρονα».

Σύμφωνα με την Air India ο κυβερνήτης Sumeet Sabharwal, είχε πάνω από 10.000 ώρες εμπειρίας σε αεροσκάφη ευρείας ατράκτου, ενώ ο συγκυβερνήτης Clive Kunder είχε καταγράψει πάνω από 3.400 ώρες.

