Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι για πρώτη φορά μετά από χιλιάδες χρόνια – Δείτε βίντεο

Ιστορική έκρηξη για το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι στη Αιθιοπία. Πρόκειται για την πρώτη που γίνεται μετά από χιλιάδες χρόνια.

Η έκρηξη του ηφαιστείου της βορειοανατολικής Αιθιοπίας, έγινε περίπου στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας (24.11.2025) και προκάλεσε τον τρόμο των κατοίκων. Οι αναλυτές παρακολουθούν στενά την ηφαιστειακή δραστηριότητα την οποία επιβεβαίωσαν αρχικά μέσω δορυφορικών δεδομένων.

Τεράστια δέσμη τέφρας εκτοξεύτηκε σε εκτιμώμενα υψόμετρα 13 έως 15 χιλιομέτρων (περίπου 45.000 πόδια).

Από εκείνη τη στιγμή, το νέφος παρασύρεται προς τα ανατολικά πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τμήματα της νοτιοδυτικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης και του Ομάν.

DESPIERTA TRAS 10.000 AÑOS!



El volcán Hayli Gubbi (Etiopía) erupciona por primera vez en el Holoceno. Pluma de ceniza a 13 km, llega hasta Yemen.



Sin víctimas. Alerta roja para aviación.



El Rift Africano sigue rompiendo el continente.



Fuente: Toulouse VAAC pic.twitter.com/MBIYQI36mi — Global Network News (@iluminnatii) November 24, 2025

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ηφαιστειακής Τέφρας της Τουλούζης (VAAC) εξέδωσε προειδοποιήσεις για τα αεροσκάφη, παρακολουθώντας την τέφρα καθώς εξαπλώνεται στις γειτονικές περιοχές.

Το Χάιλι Γκούμπι είναι ένα ηφαίστειο που βρίσκεται στην περιοχή Afar της Αιθιοπίας και βρίσκεται στο νοτιότερο ηφαίστειο της οροσειράς Erta Ale.

Αν και βρίσκεται στην ιδιαίτερα ενεργή ηφαιστειακή περιοχή, η δική του ιστορία είναι γεμάτη σιωπή. Τα γεωλογικά αρχεία δείχνουν ότι το ηφαίστειο δεν έχει εκραγεί τα τελευταία 10.000 χρόνια, γεγονός που καθιστά αυτό το γεγονός εξαιρετικά σημαντικό.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει άμεσες επιπτώσεις, αλλά συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση μέσω δορυφόρου.