Ο ανήλικος, που τότε ήταν 15 ετών, δήλωσε ότι φρίκαρε αφότου έκανε σεξ με την Deborah Lowe. H Deborah Lowe ήταν καθηγήτρια στο σχολείο του στο Μάντσεστερ. Η σχέση τους ξεκίνησε από το φλερτ στο σχολείο και μετά άρχισαν να στέλνουν μηνύματα και να κάνουν τηλεφωνικό σεξ.

Υποστήριξε ότι έκαναν σκληρό σεξ στο διαμέρισμα, το αυτοκίνητο και το τροχόσπιτό της. Της άρεσε όπως είπε να την αποκαλεί τσ@@@ στο κρεβάτι. «Ήμουν 15 τότε αλλά δεν είναι φαντασίωση κάθε αγοριού να κάνει σεξ με την καθηγήτριά του;».

«Με ποιον άλλο μπορώ να είμαι τσ@@@;» ήταν ένα από τα μηνύματα που του είχε στείλει η 53χρονη καθηγήτρια. Όταν το είδε η μητέρα του κάλεσε την αστυνομία. «Της αρέσει να θεωρεί τον εαυτό της τσ@@@. Με βάζει να τη λέω έτσι. Ειδικά στο κρεβάτι μαζί της».

2018/04/11

A teenager who says he was 15 when he had sex with his teacher told a trial it was ‘every lad’s fantasy’.

Deborah Lowe, 53, of Elmsbed Caravan Park in Poynton , Cheshire, denies one count of sexual activity with a child and five counts of s… pic.twitter.com/lx1dhffA7y

