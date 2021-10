Δεν θεωρεί υπεύθυνο τον Άλεκ Μπάλντουιν ο πατέρας της Χαλίνας Χάτσινς, για τον τραγικό χαμό της διευθύντριας φωτογραφίας μετά από πυροβολισμό με όπλο με αληθινές σφαίρες.

Στην πρώτη του συνέντευξη στα Μέσα μετά το σοκαριστικό περιστατικό, ο Ανατόλι Αντροσόβιτς επέρριψε την ευθύνη στην ομάδα της ταινίας που είναι υπεύθυνη για τα όπλα που θα χρησιμοποιούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν και τους ανθρώπους που έδωσαν στον ηθοποιό το γεμάτο όπλο με αληθινές σφαίρες.

Ο Ανατόλι προσπαθεί να βγάλει βίζα για τη σύζυγό του, Όλγκα, και την κόρη του Σβετλάνα, ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ και να στηρίξουν τον σύζυγο της Χαλίνα, Μάθιου, και τον γιο της Άντρος, που στα εννιά του χρόνια έμεινε χωρίς μητέρα.

Alec Baldwin 'not responsible' for movie set death, Halyna Hutchins' father says https://t.co/79XM3aff2e pic.twitter.com/OifPwtVFbz

«Ακόμη δεν μπορούμε να πιστέψουν ότι η Χαλίνα είναι νεκρή και η μητέρα της κοντεύει να τρελαθεί από τη θλίψη», είπε ο Ανατόλι στη Sun και πρόσθεσε: «Δεν θεωρώ υπεύθυνο τον Άλεκ Μπάλντουιν αλλά τους ανθρώπους που χειρίζονται τα όπλα. Ο γιος της Χαλίνα έχει επηρεαστεί πολύ άσχημα, νιώθει χαμένος χωρίς τη μητέρα του», σημείωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης διευθύντριας φωτογραφίας.

Δύο ημέρες μετά τον απροσδόκητο χαμό της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς στο Νέο Μεξικό, εθεάθη ο σύζυγός της και ο 9χρονος γιος τους.

'Beaten' Alec Baldwin seen at New Mexico hotel day after shooting https://t.co/zoyQLu6ETB pic.twitter.com/YAKBTNgHaD