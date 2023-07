Η Αλγερία σαρώνεται από φωτιές και δυστυχώς πέρα από τις καταστροφές η χώρα μετράει και πολλές ανθρώπινες απώλειες.

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι, ανάμεσά τους δέκα στρατιωτικοί, έχασαν τη ζωή τους από τις φωτιές στα βορειοανατολικά της Αλγερίας, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών το βράδυ της Δευτέρας (24.7.2023).

Ο προηγούμενος απολογισμός από τις φωτιές στην Αλγερία έκανε λόγο για 25 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες εξαιτίας των πυρκαγιών, που πλήττουν κάπου δεκαπέντε νομούς στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι στρατιώτες περικυκλώθηκαν από τις φλόγες καθώς απομακρύνονταν από την Μπένι Κασίλα, στον νομό Μπετζάγια (ανατολικά), μαζί με κατοίκους κοντινών κωμοπόλεων, διευκρίνισε το υπουργείο Άμυνας.

Στη γειτονική Τυνησία, στην παραμεθόρια περιοχή Ταμπάρκα (βορειοδυτικά), αναζωπυρώθηκαν πυρκαγιές που είχαν προκαλέσει ήδη μεγάλη καταστροφή την περασμένη εβδομάδα. Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε μεγάλες ζημιές στη Νέφζα, 150 χιλιόμετρα δυτικά της Τύνιδας, όπου επιχειρούσαν εναέρια μέσα.

Περίπου 300 κάτοικοι χωριού, του Μελούλα, χρειάστηκε να απομακρυνθούν «διά θαλάσσης» προληπτικά, εξαιτίας των ισχυρών ριπών ανέμου που τροφοδοτούσαν τις φλόγες, δήλωσε ο Χουσέμ Εντίν Τζαμπάμπλι, εκπρόσωπος της εθνικής φρουράς της Τυνησίας.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, καταμετρήθηκαν 97 εστίες φωτιάς σε 16 νομούς, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών. Ενισχυόμενες από τους ανέμους, οι φλόγες έφθασαν σε κατοικημένες περιοχές σε τρεις νομούς, όπου δόθηκε εντολή να απομακρυνθούν εσπευσμένα 1.500 κάτοικοι, κατά την ίδια πηγή.

Η Αλγερία είναι αντιμέτωπη με καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 48 βαθμούς Κελσίου χθες, με αποτέλεσμα η χλωρίδα να είναι εντελώς ξηρή επιτείνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην Τυνησία, τα θερμόμετρα έδειξαν 49 βαθμούς Κελσίου.

Ο αλγερινός πρόεδρος Αμπντελματζίντ Ταμπούν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Περίπου 8.000 εργαζόμενοι της πολιτικής προστασίας και 525 οχήματα συνέχιζαν τη νύχτα τις προσπάθειες κατάσβεσης σε 11 νομούς, όπου πυρκαγιές ρήμαξαν δάση και καλλιέργειες. Αεροσκάφη και ελικόπτερα συμμετείχαν επίσης στις επιχειρήσεις.

There are also large forest fires in Algeria, at least 15 people have died. pic.twitter.com/Dd5zUIRrHI

Η γενική εισαγγελία στην Μπετζάγια έδωσε εντολή να διενεργηθεί προκαταρκτική έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των πυρκαγιών και να ταυτοποιηθούν οι δράστες πιθανών εμπρησμών.

Terrible fires also affect Algeria where at least 15 people have died according to the Algerian Ministry of the Interior 😪 pic.twitter.com/YwmRCLJuqx