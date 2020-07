Αλλεπάλληλες τραγωδίες στις Άλπεις με τον θάνατο 7 ανθρώπων σε διάστημα 24 ωρών, σημειώθηκαν την Τρίτη (14.07.2020).

Οι γαλλικές Άλπεις βυθίστηκαν στο πένθος με τον θάνατο επτά ανθρώπων – τεσσάρων ορειβατών, δύο αθλητών αλεξίπτωτου πλαγιάς και ενός πεζοπόρου – σε τέσσερα διαφορετικά δυστυχήματα, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο τις υπηρεσίες διάσωσης.

Δύο ορειβάτες – ένας Ολλανδός ηλικίας 40 ετών μια Γαλλίδα 30 ετών – έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πτώση στην οροσειρά Εγκίγ Ρουζ.

Οι σοροί τους εντοπίστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης (15.07.2020), σε υψόμετρο 2.200 μέτρων από διασώστες, τους οποίους ειδοποίησε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν διευκρινιστεί.

7 dead in French Alps disasters on Bastille Day https://t.co/WOgKofDztt

Άλλοι δύο ορειβάτες από την Ιταλία, ηλικίας 66 και 67 ετών, θύματα μιας πτώσης το βράδυ της Τρίτης (14.07.2020), εντοπίστηκαν στο Λευκό Όρος το πρωί της Τετάρτης (15.07.2020).

Τα πτώματα των δύο έμπειρων αθλητών από τη Γένοβα βρέθηκαν στους πρόποδες του όρους Μοντί, κατά τη διάρκεια αναγνωριστικής επιχείρησης από ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει τις έρευνες, το δυστύχημα συνέβη κατά την κάθοδό τους από το όρος.

Two climbers die after fall in the French Alpshttps://t.co/fhYjFUL6tc

#Francenews