Αλβανία: Νεκρός Πορτογάλος τουρίστας στο Εξαμίλι έπειτα από άγρια επίθεση – 11 συλλήψεις, δύο αναζητούνται

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 21χρονος τουρίστας από την Πορτογαλία, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε στο Εξαμίλι στην Αλβανία, στις εγκαταστάσεις του beach bar «Principotes». Η αστυνομία προχώρησε σε 11 συλλήψεις ενώ άλλα 2 άλλα άτομα έχουν κηρυχθεί καταζητούμενα.

Ο άτυχος τουρίστας με καταγωγή από την Πορτογαλία δέχτηκε σφοδρές γροθιές και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου, μετά από μια σύγκρουση που φέρεται να ξεκίνησε μετά την παρενόχληση ενός κοριτσιού στην Αλβανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πήραν καταθέσεις από τους φίλους του θύματος, οι οποίοι περιέγραψαν το πώς ξεκίνησε το επεισόδιο και τις στιγμές που οδήγησαν στο μοιραίο χτύπημα.

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Ο καβγάς φέρεται μα ξεκίνησε μέσα στο μπαρ μετά από παρενόχληση μιας κοπέλας. Στη συνέχεια η κατάσταση κλιμακώθηκε και πολλά άτομα ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Παράλληλα, παρενέβησαν και μέλη της ασφάλειας σε μια προσπάθεια να ηρεμήσουν την κατάσταση.

Αλλά μάρτυρες ανέφεραν ότι η παρέμβασή του 21χρονου προκειμένου να χωρίσει τους εμπλεκόμενους της σύγκρουσης κατέληξε τραγικά. Ο Πορτογάλος μαχαιρώθηκε και, παρά την παρέμβαση, τα τραύματα αποδείχθηκαν μοιραία.

«Ο καβγάς ξεκίνησε λόγω της παρενόχλησης ενός κοριτσιού. Αρκετά άτομα ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Ο Λουίς Βαρέλα παρενέβη για να καταστείλει τη σύγκρουση», φέρεται να δήλωσαν φίλοι του θύματος.

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Ανακρίθηκαν επίσης δύο Τούρκοι πολίτες, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, οι οποίοι συνελήφθησαν με έναν 29χρονο, τον οποίο φέρονται να προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από το σημείο κρύβοντάς τον στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. Παρουσία μεταφραστών, έδωσαν τη δική τους εκδοχή για τη σχέση τους με τον Βάτα και τις στιγμές μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, οι δύο Τούρκοι πολίτες ήταν τακτικοί πελάτες του μπαρ «Principotes» και είχαν δημιουργήσει κοινωνική σχέση με τον 29χρονο φερόμενο δράστη της δολοφονίας. Δήλωσαν ότι πλήρωναν τον 29χρονο για υπηρεσίες ασφαλείας, όπως σωματοφύλακες και προσωπικές συνοδούς.

Ενώπιον των ανακριτών, αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στο εγκληματικό περιστατικό, ισχυριζόμενοι ότι πήραν τον 29χρονο στο όχημα μόνο και μόνο λόγω της κοινωνικής σχέσης που είχαν μαζί του. «Ήμασταν φίλοι και τον συνοδεύαμε λόγω φιλίας», φέρεται να δήλωσαν.

Albanian police just delivered the most chaotic, incompetent arrest of the year.



Sokrat Vata, 29, the beach "security" who stabbed 20-year-old Portuguese tourist Luis Miguel Varela Mendes to death in Ksamil over some pathetic verbal conflict, tried to flee by literally hiding in… pic.twitter.com/LXaq2oGzf0 — Flamingo Television (@Flamingo_TV) August 18, 2026

Η κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα είναι ο βασικός ύποπτος του εγκλήματος, ο οποίος αμέσως μετά το περιστατικό προσπάθησε να απομακρυνθεί από το Εξαμίλι.

Ωστόσο, οι αρχές είχαν δημιουργήσει σημεία ελέγχου σε βασικούς οδικούς άξονες και, περίπου πέντε ώρες μετά τη δολοφονία, οι δυνάμεις «Shqiponja» και οι επιχειρησιακές υπηρεσίες της Αστυνομίας εντόπισαν το όχημα στο οποίο κρυβόταν στο Λεβάν του Φιέρ.

Ο 29χρονος δεν βρισκόταν μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου. Είχε κρυφτεί στο πορτμπαγκάζ, πίσω από αποσκευές ενώ το όχημα οδηγούσε μια 31χρονη Τουρκάλα και στη θέση του συνοδηγού βρισκόταν ένας 38χρονος Τούρκος. Και οι δύο οδηγήθηκαν μαζί με τον Βάτα στις αστυνομικές Αρχές της Αυλώνας.

Levan, Fier/Kapet dhe vihet në pranga, pas 5 orësh nga vrasja, autori i dyshuar i vrasjes së 20-vjeçarit, në Ksamil https://t.co/feFjaY6Qdr pic.twitter.com/uWnLcwC9lY — Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) August 18, 2026

Ανακοίνωση της αστυνομίας

Σε συνέχεια των ενεργειών για τη διευκρίνιση των περιστάσεων, τη νομική τεκμηρίωση, τη σύλληψη και διερεύνηση του δράστη, καθώς και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου, σήμερα το πρωί στο Εξαμίλι των Αγίων Σαράντα, σας ενημερώνουμε ότι:

Ως αποτέλεσμα ταχέων επαγγελματικών και ερευνητικών ενεργειών, σε συνεργασία με την Εισαγγελία, καθώς και του συντονισμού των εργασιών μεταξύ του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Σαράντα, της Τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αυλώνας και της Τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Φιερίου, σήμερα το πρωί, στο Λεβάν του Φιερίου, ο ύποπτος για τη δολοφονία, ο πολίτης Σ.Λ., γνωστός και ως Σ.Β., 29 ετών, πιάστηκε στο πορτμπαγκάζ ενός οχήματος.

Ο εν λόγω πολίτης επέβαινε στο πορτμπαγκάζ οχήματος που οδηγούσαν ο πολίτης Ε.Π., 31 ετών, και ο επιβάτης Ν.Μ., 38 ετών, αμφότεροι με τουρκική υπηκοότητα, οι οποίοι γνώριζαν τον δράστη και τον είχαν κρύψει στο αυτοκίνητο, με σκοπό να τον μεταφέρουν στα Τίρανα.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την πλήρη νομική τεκμηρίωση της δολοφονίας του 20χρονου, 41 πολίτες οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σαράντα.

Στο τέλος των πρώτων ανακριτικών ενεργειών, οι ακόλουθοι πολίτες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω:

SL, γνωστός και ως SV, 29 ετών, κάτοικος του χωριού Helshan, Has·

ΝΜ, 38 ετών, και Ε.Π., 31 ετών, και οι δύο με τουρκική υπηκοότητα·

SS, 24 ετών, κάτοικος Ersekë;

Ε.Β., 24 ετών, κάτοικος Πεσκόπιου.

IC, 21 ετών, κάτοικος Λιμπράζντ.

Μ. Ζ., 27 ετών, κάτοικος Ελμπασάν.

ΜΜ, 24 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου·

Λ.Σ., 44 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου·

Ρ. Σ., 35 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου·

Κ.Κ., 29 ετών, κάτοικος Αργυροκάστρου.

Επίσης, κηρύχθηκαν αναζητούμενοι οι πολίτες DH, 29 ετών, κάτοικος Τιράνων, και BB, 36 ετών, κάτοικος Τιράνων.

Οι ανακριτικές ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα τα εξής:

Στις 18.08.2026, στις 05:15, στις εγκαταστάσεις του μπαρ «Principote» και στη συνέχεια στην παραλία του μπαρ «Paradise», στο Εξαμίλι, κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ αρκετών ατόμων, ο πολίτης SL, γνωστός και ως SV, είναι ύποπτος ότι χτύπησε τον 20χρονο Πορτογάλο αλλοδαπό LV, ηλικίας 20 ετών, αρκετές φορές στο σώμα με κοπτικό εργαλείο (μαχαίρι). Ταυτόχρονα, ο 20χρονος γρονθοκόπησε και ο DH, ήδη καταζητούμενος. Και οι δύο κατηγορούνται για εκ προθέσεως φόνο, που διαπράχθηκε σε συνεργασία.

Ενώ στην παραπάνω συμπλοκή ενεπλάκησαν οι πολίτες SS, EB, M. Zh. και IC, οι οποίοι είναι σερβιτόροι στο μπαρ «Principote», γρονθοκοπώντας τον 20χρονο, προτού ο πολίτης SV τον χτυπήσει με κοφτερό εργαλείο και εγκαταλείψει τον τόπο του συμβάντος.

Κατά τη στιγμή αυτού του συμβάντος, στο μπαρ «Principote», οι πολίτες MM (αστυνομικός του DRKM Αργυροκάστρου), LS (υπάλληλος της IEVP του Φιέρι), R. Sh. (υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας Αργυροκάστρου) και KK βρίσκονταν σε ρόλο σωματοφυλάκων, οι οποίοι είχαν τον ρόλο της ασφάλειας και δεν παρενέβησαν για να αποτρέψουν αυτό το συμβάν, το οποίο αρχικά ξεκίνησε στις εγκαταστάσεις του μπαρ «Principote» και, μετά το συμβάν, δεν ειδοποίησαν τις αρχές της κρατικής αστυνομίας.

Επίσης, κατά τη στιγμή του συμβάντος, παρών στον χώρο βρισκόταν και ο ιδιοκτήτης του μπαρ «Principote», πολίτης Β.Β., ο οποίος, μετά το συμβάν, αποχώρησε χωρίς να το αναφέρει στις αρμόδιες αρχές.

Τα υλικά παραπέμφθηκαν στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Αγίων Σαράντα για τους πολίτες SV και DH, για το ποινικό αδίκημα «Φόνος εκ προθέσεως», που διαπράχθηκε σε συνεργασία· για τους πολίτες NM και EP, για το ποινικό αδίκημα «Υποστήριξη του δράστη του εγκλήματος»· για τους πολίτες SS, EB, M. Zh., IC, LS, KK, BB και R. Sh., για το ποινικό αδίκημα «Μη καταγγελία εγκλήματος»· και για τον πολίτη MM, για τα ποινικά αδικήματα «Μη καταγγελία εγκλήματος» και «Μη λήψη μέτρων για τον τερματισμό της ανομίας».