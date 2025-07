Αμαζόνιος: Οσελότος «βολτάρει» μαζί με οπόσουμ στη ζούγκλα – Μια απρόσμενη φιλία μεταξύ κυνηγού και θηράματος

Βίντεο που καταγράφηκε στη ζούγκλα του Αμαζονίου αμφισβητεί τους συνήθεις νόμους της φύσης, σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times» και προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, επιστήμονες κατέγραψαν τυχαία έναν οσελότο -είδος αγριόγατας- να περπατά συγχρονισμένα με ένα οπόσουμ, που θεωρείται φυσικό του θήραμα, κοντά στον βιολογικό σταθμό Cocha Cashu, στη ζούγκλα του Αμαζονίου στο νοτιοανατολικό Περού, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Στο βίντεο, ο οσελότος φαίνεται να ακολουθεί από κοντά το οπόσουμ, χωρίς καμία επιθετική συμπεριφορά. Λίγα λεπτά αργότερα, ένα δεύτερο βίντεο δείχνει το ίδιο «δίδυμο» να επιστρέφει στον ίδιο δρόμο. «Σαν δύο παλιοί φίλοι που φεύγουν από ένα μπαρ», σχολίασε η Ισαβέλ Ντάμας-Μορέιρα, εθολόγος στο Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελντ (Γερμανία), την οποία επικαλούνται οι New York Times.

