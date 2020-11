Αμερικανικές Εκλογές: “Έκλαψε” λίγο, όμως… το αποδέχτηκε! Ο Τραμπ ξεκίνησε τη διαδικασία μεταβίβασης στον Μπάιντεν

“Έκλαψα λίγο, έκατσα όμως” έλεγε κάποτε ο απίστευτος πιτσιρικάς στο “Ουράνιο Τόξο”, και ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως… ακολούθησε τα βήματά του!

Κι αυτό γιατί αφού γκρίνιαξε, κλάφτηκε. εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για νοθεία στις αμερικανικές εκλογές λέγοντας πως δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα, έφερε να πάνω κάτω υποσχόμενος σκληρές και μακρές δίκες, τελικά άρχισε την διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη, χωρίς να περιμένει, να σχηματίζει την κυβέρνησή του.

Έπειτα από δύο εβδομάδες και πλέον μιας άρνησης άνευ προηγουμένου στην αμερικανική πολιτική ιστορία, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος απέφυγε και πάλι να αναγνωρίσει καθαρά τη νίκη του Δημοκρατικού.

“Υπόσχεση” να συνεχίσει τον… αγώνα

Υποσχέθηκε, μέσω Twitter, να συνεχίσει τον «δίκαιο αγώνα» του, καθώς οι δικηγόροι του έχουν πολλαπλασιάσει τις προσφυγές στη δικαιοσύνη, χωρίς επιτυχία, καταγγέλλοντας — χωρίς να προσκομίζουν αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία — νοθεία στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Δήλωσε πεπεισμένος ότι «θα θριαμβεύσουμε».

«Ωστόσο», συνέχισε, μοιάζοντας να βάζει νερό στο κρασί του, «προς το συμφέρον της χώρας μας, συστήνω» στην επικεφαλής της υπηρεσίας η οποία χειρίζεται τη μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη «να κάνει αυτό που χρειάζεται να γίνει ως προς τα αρχικά πρωτόκολλα, κι έδωσα οδηγία στην ομάδα μου να πράξει το ίδιο».

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

What does GSA being allowed to preliminarily work with the Dems have to do with continuing to pursue our various cases on what will go down as the most corrupt election in American political history? We are moving full speed ahead. Will never concede to fake ballots & “Dominion”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 24, 2020

Συνεχίζοντας το γνωστό παραλήρημά του ανέφερε πως δεν θα “υποταχτεί” ποτέ στο “ψεύτικο” αποτέλεσμα και πως συνεχίζει με… φούρια τον αγώνα του.

Η ομάδα του Μπάιντεν από την πλευρά της έκανε λόγο για σημαντικό βήμα, το οποίο θα επιτρέψει «την μεταβίβαση της εξουσίας ειρηνικά και χωρίς προσκόμματα».

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος ετοιμάζεται να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου έχοντας δίπλα του έμπειρες προσωπικότητες, που είχαν υπηρετήσει στην κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, όπως ο Άντονι Μπλίνκεν, τον οποίο σκοπεύει να ονομάσει υπουργό Εξωτερικών, ή η Τζάνετ Γέλεν, στην οποία θα αναθέσει το υπουργείο Οικονομικών.

Στα 76 του χρόνια, ο Τζον Κέρι, πρώην ΥΠΕΞ, άνθρωπος στον οποίο ανατέθηκε πολλές φορές να χειριστεί λεπτές και δύσκολες αποστολές, θα κάνει την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον για να αναλάβει ειδικός επιτετραμμένος του προέδρου αρμόδιος για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ένδειξη της βαρύτητας που δίνει ο Μπάιντεν στο ζήτημα αυτό.

Η μεταβίβαση της εξουσίας και ο ρόλος της GSA

Η GSA, άγνωστος σε αρκετούς δημόσιος φορέας που από το 1949 φροντίζει για την ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας από τη μια κυβέρνηση στην άλλη μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, ενημέρωσε επίσημα την ομάδα του Μπάιντεν πως μπορεί να ξεκινήσει επίσημα η διαδικασία.

«Παίρνω τον ρόλο αυτόν πολύ σοβαρά και, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς τις νομικές αμφισβητήσεις και την κύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, σας αποστέλλω την παρούσα σήμερα για να σας ενημερώσω ότι οι πόροι και οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες σε εσάς», ανέφερε η Έμιλι Μέρφι, η επικεφαλής της GSA, στην επιστολή της στον Μπάιντεν.

Το περίεργο και… όλο νήμα σχόλιο

Πάντως, κάνοντας ένα ασυνήθιστο σχόλιο, η Μέρφι ανέφερε πως η απόφαση να επιτρέψει την έναρξη της διαδικασίας μεταβίβασης της εξουσίας ήταν «αποκλειστικά δική της», σε χωριστή επιστολή της προς την υπηρεσία της, ουσιαστικά αντικρούοντας την ανάρτηση του Τραμπ στο Twitter.

«Θέλω να το μάθετε απευθείας από εμένα: Δεν δέχθηκα ποτέ πίεση για την ουσία ή τη χρονική στιγμή της λήψης της απόφασής μου. Η απόφαση ήταν αποκλειστικά δική μου», σημείωσε η Έμιλι Μέρφι.

«Δεν δέχθηκα άμεση ή έμμεση πίεση από οποιονδήποτε αξιωματούχο στην εκτελεστική εξουσία — συμπεριλαμβανομένων αυτών που εργάζονται στον Λευκό Οίκο ή στην GSA — για να καθυστερήσω ή να επισπεύσω την απόφαση αυτή», επέμεινε η ίδια.

Η GSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Μέρφι, η οποία διορίστηκε στο αξίωμά της από τον Τραμπ το 2017, θα «διαπίστωνε» (θα ενέκρινε τυπικά) τη μεταβίβαση της εξουσίας όταν το αποτέλεσμα θα ήταν πλέον αδιαμφισβήτητο.

«Αντίθετα με τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ και τους υπαινιγμούς, η απόφασή μου δεν επηρεάστηκε ούτε από φόβο ούτε από ευνοιοκρατία», διαβεβαίωσε η Μέρφι.

Ο νόμος για τη μεταβίβαση της εξουσίας από κάθε πρόεδρο στον διάδοχό του (Presidential Transition Act, 1963) δεν προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία για την έναρξη της διαδικασίας από την GSA, πάντως ιστορικά η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών ενεργεί αφού γίνει σαφές το αποτέλεσμα. Τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ ανακήρυξαν τη νίκη του Μπάιντεν την 7η Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αναμένεται να ορκιστεί και να αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει τη διαδικασία οργανώνοντας συναντήσεις με αξιωματούχους οι οποίοι χειρίζονται την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Χαιρέτισε την κίνηση της GSA, βήμα που έκρινε σκόπιμο να επισημάνει ότι επιτρέπει «την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας».

“Εθνική ντροπή”

Δεν απομένει πλέον κάποια αμφιβολία ότι ο Δημοκρατικός θα είναι ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αλλά η άρνηση ως εδώ του Ντόναλντ Τραμπ σήμανε ιδίως ότι ο εκλεγμένος πρόεδρος δεν είχε πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες για ζητήματα εθνικής ασφαλείας, όπως θέλει η άγραφη πολιτική παράδοση.

Δεν ήταν επιπλέον σε θέση να αρχίσει να συντονίζεται με την ομάδα του Τραμπ η οποία χειρίζεται την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 257.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ ως αυτό το στάδιο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος μοιάζει ολοένα περισσότερο απομονωμένος παρά τις εκκλήσεις του στους Ρεπουμπλικάνους να συνεχίσουν τη «μάχη» στη δικαιοσύνη: μεγάλα ονόματα του GOP δεν διστάζουν πλέον να στηλιτεύουν τη συμπεριφορά των δικηγόρων του Τραμπ, που χαρακτηρίζουν «εθνική ντροπή».

Το χρηματιστήριο στο Τόκιο σημείωνε μεγάλη άνοδο αφού έγινε γνωστό πως ο μεγιστάνας των ακινήτων έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσει η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας.

“Μεγάλη ανακούφιση για τους συμμάχους των ΗΠΑ”

Για τον ίδιο τον Μπαράκ Ομπάμα, σύμμαχοι των ΗΠΑ οι οποίοι τα τελευταία τέσσερα χρόνια έτυχαν άσχημης μεταχείρισης από την Ουάσινγκτον «θα αισθανθούν μεγάλη ανακούφιση» όταν θα δουν να αναλαμβάνει την αμερικανική διπλωματία ένας άνθρωπος όπως ο Τόνι Μπλίνκεν.

Ο Κέρι θα αναλάβει από την πλευρά του τη διαδικασία επανένταξης των ΗΠΑ στη συμφωνία του Παρισιού, που είχε διαπραγματευτεί ο ίδιος το 2015, προτού ο Ντόναλντ Τραμπ τη σκίσει. Υποσχέθηκε να χειριστεί «την κλιματική αλλαγή ως επείγουσα απειλή για την εθνική μας ασφάλεια».

Ο εκλεγμένος πρόεδρος σκοπεύει εξάλλου να ονομάσει την Άβριλ Χέινς, 51 ετών, διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) — θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει τη θέση — και τον Τζέικ Σάλιβαν, 43 ετών, σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο Τζο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις αναμένεται να μιλήσουν σήμερα μαζί για να παρουσιάσουν το μελλοντικό κυβερνητικό σχήμα, στην Ουίλμινγκτον, στην πολιτεία Ντέλαγουερ.

Ο Δημοκρατικός έλαβε σχεδόν 80 εκατομμύρια ψήφους στις προεδρικές εκλογές, έναντι σχεδόν 74 εκατομμυρίων του Τραμπ. Αλλά η προεδρία κρίνεται με το σύστημα των εκλεκτόρων που αναδεικνύει η καθεμία πολιτεία· η λαϊκή ψήφος δεν αποτελεί στην πράξη παρά δείκτη δημοφιλίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: REUTERS