Αμερικανικές εκλογές: Νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν – «Τιμή που με επιλέξατε να ηγηθώ της χώρας»

Νέος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο Τζο Μπάιντεν, καθώς εξασφαλίζει 273 εκλέκτορες, σύμφωνα με όλα τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και το ινστιτούτο Edison Research.

Έπειτα από τέσσερις ημέρες γεμάτες σασπένς, ο Δημοκρατικός υποψήφιος και πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα αναδείχθηκε νικητής, χάρη σε μια επιτυχία στην πολιτεία-κλειδί της Πενσιλβάνια (που είναι και η γενέτειρά του) σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων το CNN και οι New York Times. Θα γίνει ο 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Στην πολιτεία της Πενσιλβάνια, με καταμετρημένο το 96% των εκτιμώμενων ψήφων μέχρι τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει ποσοστό 49,1% των ψήφων και ο Τζο Μπάιντεν 49,6%, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research γεγονός που φέρνε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών στο Λευκό Οίκο.

Στην πρώτη του ανάρτηση στο twitter ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε:

«Αμερική, είμαι τιμή που με επιλέξατε να ηγηθώ της υπέροχης χώρας μας.

Το έργο μπροστά μας θα είναι δύσκολο, αλλά σας υπόσχομαι αυτό: Θα είμαι Πρόεδρος για όλους τους Αμερικανούς – είτε με ψηφίσατε είτε όχι.

Θα κρατήσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε».

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8