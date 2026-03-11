Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος πέρασε πάνω από το Στενό της Ταϊβάν ενόψει της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα

Η Κίνα και οι ΗΠΑ επιδιώκουν να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους, οι οποίες έχουν αμαυρωθεί από ζητήματα όπως η Ταϊβάν, οι εμπορικές διαμάχες και οι περιορισμοί στον τεχνολογικό τομέα.

Για τον λόγο αυτό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα επισκεφτεί την Κίνα αυτόν τον μήνα, σε μια κρίσιμη συγκυρία για το διεθνές εμπόριο και την παγκόσμια οικονομία, με φόντο και την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει και το Πεκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι ΗΠΑ θέλησαν να «προετοιμάσουν το έδαφος» πριν την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου με ένα αεροσκάφος τύπου P-8A Poseidon του πολεμικού ναυτικού, το οποίο πέταξε πάνω από το Στενό της Ταϊβάν στον διεθνή εναέριο χώρο.

Μάλιστα, η ανακοίνωση του 7ου Στόλου των ΗΠΑ τονίζει ότι η συμβολική αυτή πτήση «καταδεικνύει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών σε έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδικό-Ειρηνικό».

«Επιχειρώντας εντός του Στενού της Ταϊβάν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν τα ναυτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εθνών» αναφέρεται στην ανακοίνωση του 7ου Στόλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως από την άλλη πλευρά, οι κινεζικές ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις παρακολουθούσαν και διεξήγαγαν επιχειρήσεις συναγερμού καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης αυτής, ανέφεραν οι Global Times, επικαλούμενες μια πηγή, λέγοντας ότι ο κινεζικός στρατός «χειρίστηκε αποτελεσματικά την κατάσταση».

Πολεμικά πλοία ή αεροσκάφη των ΗΠΑ πραγματοποιούν τακτικά αποστολές μέσω της θαλάσσιας αυτή οδού που χωρίζει την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν από την Κίνα, οι οποίες εξοργίζουν κάθε φορά το Πεκίνο.

Η Κίνα ισχυρίζεται ότι η Ταϊβάν είναι δικό της έδαφος και λέει ότι έχει δικαιοδοσία επί του στενού. Η Ταϊβάν και οι ΗΠΑ το αμφισβητούν αυτό, λέγοντας ότι το στενό είναι μια διεθνής θαλάσσια οδός.

Η Κίνα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι εσωτερική της υπόθεση και βρίσκεται στον πυρήνα των συμφερόντων του Πεκίνου, συνιστώντας μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να παραβιαστεί ή να καταπατηθεί.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί κυριαρχίας της Κίνας, λέγοντας ότι μόνο ο λαός της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον του.