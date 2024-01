Οι ΗΠΑ απαιτούν από το Ιράν την άμεση απελευθέρωση του τάνκερ ελληνικών συμφερόντων St. Nikolas που κατέσχεσαν νωρίτερα σήμερα (11.1.2024) το πρωί στα ανοικτά του Κόλπου του Ομάν ως αντίποινα για αμερικανικές ενέργειες.

«Η ιρανική κυβέρνηση πρέπει να απελευθερώσει αμέσως το τάνκερ και το πλήρωμά του. Αυτή η παράνομη κατάσχεση ενός εμπορικού πλοίου είναι μια ενέργεια του Ιράν – ή που έγινε με εντολή της Τεχεράνης – με στόχο τη διακοπή του διεθνούς εμπορίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Βεντάντ Πατέλ, στη σημερινή του ενημέρωση.

«Το Ναυτικό του Στρατού του Ιράν ανακοίνωσε την σύλληψη αμερικανικού τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν κατόπιν δικαστικής εντολής», μετέδωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για την εισβολή των ενόπλων στο ελληνόκτητο πλοίο που έπλεε στον Κόλπο του Ομάν.

«Είναι σημαντικό να είμαστε καθόλα σαφείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να επιβάλλουν σθεναρά τις κυρώσεις τους στο Ιράν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην ενημέρωσή του προς τους δημοσιογράφους.

Στο πλοίο επιβαίνει 19μελές πλήρωμα από 18 Φιλιππινέζους και έναν Έλληνα, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Empire Navigation, η οποία διευκρινίζει ότι το τάνκερ είχε ναυλωθεί από την τουρκική εταιρεία διυλιστηρίων Tupras και ότι έχει χάσει κάθε επαφή με το πλοίο.

Ο Έλληνας είναι ένας 20χρονος δόκιμος πλοίαρχος. Μέχρι στιγμής δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του η εταιρεία όπως και με το υπόλοιπο πλήρωμα, καθώς έχει διακοπεί η επικοινωνία τουλάχιστον από τις 6:30 το πρωί, ενώ έχει κλείσει και το σύστημα μετάδοσης θέσεις του πλοίου.

Οι ΗΠΑ είχαν συλλάβει το ίδιο τάνκερ πέρσι – τότε είχε το όνομα Suez Rajan – για να συνεχιστεί η τήρηση των κυρώσεων κατά του Ιράν. Τώρα, οι ένοπλοι από το Ιράν το κατέσχεσαν ξανά ως αντίποινα στην ενέργεια αυτή των ΗΠΑ, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ότι το ανακατέλαβε.

Σημειώνεται ότι η Tüpraş, η τουρκική εταιρεία πετρελαϊκών διυλιστηρίων, επιβεβαίωσε ότι το St Nikolas είχε φορτώσει ιρανικό αργό από τη Somo, τον κρατικό οργανισμό εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ.

