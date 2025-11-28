Άμστερνταμ: Έδεσαν, φίμωσαν και πέταξαν σε βάλτο 18χρονη γιατί «ντρόπιασε» το όνομά τους – Συνελήφθησαν τα δύο αδέφια της, διέφυγε στη Συρία ο πατέρας

Μια 18χρονη έφηβη βρήκε φρικτό θάνατο σε μια υπόθεση που σοκάρει την Ευρώπη: η Ryan Al Najjar πέθανε αφού την έδεσαν, την φίμωσαν και την πέταξαν σε βάλτο για να πνιγεί, επειδή η οικογένειά της θεώρησε ότι η συμπεριφορά της «ντρόπιασε» το όνομά τους, σύμφωνα με εισαγγελείς στην Ολλανδία. Το άψυχο κορμί της βρέθηκε έξι μέρες μετά την εξαφάνισή της, σε ένα βάλτο στο Άμστερνταμ, αποκαλύπτοντας την ωμότητα και την αποφασιστικότητα των δραστών.

Οι εισαγγελείς της Ολλανδίας κατηγορούν τα μεγαλύτερα αδέρφια της, ενώ ο πατέρας της έχει διαφύγει στη Συρία, αφήνοντας πίσω του μια υπόθεση που αναδεικνύει τις σκοτεινές πτυχές των «εγκλημάτων τιμής», όπου οι νέες γυναίκες εξακολουθούν να πληρώνουν με τη ζωή τους για την επιθυμία τους να ζήσουν ελεύθερα.

Η Ryan εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην πόλη Joure στις 22 Μαΐου 2024 και το σώμα της βρέθηκε στις 28 Μαΐου σε βάλτο στο Lelystad, περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Άμστερνταμ. Ήταν δεμένη με τα χέρια πίσω από την πλάτη, τα πόδια της κολλημένα με ταινία και το στόμα της φιμωμένο. DNA του πατέρα βρέθηκε κάτω από τα νύχια της, δείχνοντας ότι προσπάθησε να αντισταθεί.

Οι κατηγορίες στρέφονται κατά των αδερφών της, Mohamed, 23, και Muhanad Al Najjar, 25, που φέρεται να συμμετείχαν στη δολοφονία, ενώ ο πατέρας τους Khaled θα δικαστεί ερήμην καθώς έχει διαφύγει στη Συρία. Ο πατέρας φέρεται να έδωσε εντολή στα παιδιά του να τη μεταφέρουν σε απομονωμένο μέρος και να τη ρίξουν στο νερό, γνωρίζοντας ότι θα πεθάνει. Τα αδέρφια ισχυρίζονται ότι δεν είχαν καμια εμπλοκή και ότι ο πατέρας τους έδρασε μόνος του.

Και τα δύο αδέρφια συνελήφθησαν λίγο μετά τον εντοπισμό της σορού και έκτοτε παραμένουν υπό κράτηση. Ο πατέρας τους δεν έχει εντοπιστεί.

Η Ryan βρισκόταν υπό αστυνομική προστασία, η οποία όμως διακόπηκε πριν από τη δολοφονία, χωρίς να έχει αποκαλυφθεί ο λόγος.

Η υπόθεση της Ryan εντάσσεται σε ένα αυξανόμενο κύμα «εγκλημάτων τιμής» στην Ευρώπη. Παρόμοιες υποθέσεις έχουν συγκλονίσει την Ιταλία, τη Σουηδία και τη Γερμανία, με νεαρές γυναίκες να δολοφονούνται επειδή «ντρόπιασαν» τις οικογένειές τους λόγω σχέσεων, εγκυμοσύνης ή δυτικού τρόπου ζωής.

Το 2023, στην Ιταλία, ένα ζευγάρι από το Πακιστάν καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 18χρονης κόρης τους, Saman Abbas, επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον ξάδερφό της.

Στη Σουηδία, ένας Σομαλός πρόσφυγας καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της 20χρονης Saga Forsgren Elneborg, που ήταν έγκυος, όταν αρνήθηκε να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της από την οικογένειά του. Στη Γερμανία, Πακιστανοί γονείς δολοφόνησαν τη 19χρονη κόρη τους, Lareeb, επειδή «ντρόπιασε» την οικογένεια με σεξουαλική σχέση και οι δράστες είχαν «κλείσει» γάμο.