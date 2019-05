Αμβούργο: Γιορτάζει τα 830 χρόνια ζωής του λιμανιού του!

Η ιστορία του λιμανιού αρχίζει όταν στις 7 Μαΐου 1189 ο αυτοκράτορας Φρειδερίκος Α’ Μπαρμπαρόσα δημοσίευσε μια χάρτα για τους εμπόρους, με την οποία απάλλασσε από τελωνειακούς δασμούς τα πλοία που έβγαιναν στη Βόρεια Θάλασσα μέσω του ποταμού Έλβα περνώντας από το Αμβούργο.

Για την επέτειο αυτή, το μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας προσφέρει ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα με δραστηριότητες στο νερό και στη στεριά για να ταιριάζει σε όλη την οικογένεια:

Επίδειξη από ρυμουλκά, ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, κωπηλατικοί αγώνες με σκάφη Dragon Boat, ιστιοπλοϊκοί αγώνες, κρουαζιέρες για τα παιδιά, πολλά καρουζέλ, περίπατοι, ειδικές εκθέσεις μουσείων και ζωντανή μουσική με καλλιτέχνες από πολλά είδη μουσικής, όλα δωρεάν.

Hamburg celebrates the world’s greatest #port festival this weekend! The 830th #Hamburg #Port Anniversary will take place along the colourful harbour mile from 10 to 12 May⚓️An outstanding event, #eventprofs! https://t.co/1BudiGl6Wt pic.twitter.com/zAFve36hST

— Hamburg CVB (@Hamburg_CVB) May 6, 2019