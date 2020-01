«Αν ζούσε η Νταϊάνα θα ήταν έξαλλη με τον Χάρι»

Ο Ντάρεν Μακ Γκρέιντι, ο οποίος μαγείρευε για την Βασίλισσα Ελισάβετ, την Νταϊάνα και τους δυο γιους της, ξέσπασε λέγοντας ότι αν ζούσε η Νταϊάνα θα ήταν έξαλλη που ο Χάρι άγεται και φέρεται από την γυναίκα του σε τέτοιο βαθμό που να απαρνηθεί τα βασιλικά του αξιώματα. Είπε ακόμα ότι η Μέγκαν Μαρκλ το μόνο που ήθελε είναι να γίνει διάσημη. «Η Μέγκαν δεν ήθελε να αποκτήσει βασιλικό τίτλο. Η Μέγκαν ήθελε να γίνει διάσημη. Η Μέγκαν έγινε διάσημη! Όλα γυρίζουν γύρω από την Μέγκαν», έγραψε.

Έγραψε ακόμα ότι όσοι λένε ότι η Νταϊάνα θα ήταν περήφανη για τον μικρό της γιο αν ζούσε, πολύ απλά δεν ήξεραν την Νταϊάνα. «Την θυμάμαι στην κουζίνα στο Παλάτι του Κένσινγκτον να μιλάει για τα δυο αγόρια της», θυμάται ο πρώην βασιλικός σεφ. «Ο Γουίλιαμ έχει βάθος σαν τον πατέρα του. Ο Χάρι είναι θερμοκέφαλος σαν κι εμένα», έλεγε η Νταϊάνα σύμφωνα με τον ίδιο.

People saying Princess Diana would be proud don't know Princess Diana. She would have been furious that Harry had been so manipulated #SadDay

— The Royal Chef (@DarrenMcGrady) January 8, 2020