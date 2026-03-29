Αναφορές πως το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος 700 εκατ. δολαρίων σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Στη συγκεκριμένη επίθεση τραυματίστηκαν και 12 Αμερικανοί στρατιώτες
Δορυφορική φωτογραφία της αεροπορικής βάσης «Prince Sultan» στη Σαουδική Αραβία / REUTERS

Πλήγματα στο αεροσκάφος των ΗΠΑ «E‑3 Sentry AWACS» όπου βρίσκεται σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, φέρεται πως έπληξε το Ιράν σε επίθεση που εξαπέλυσε την Παρασκευή (29.03.2026).

Στη συγκεκριμένη επίθεση μάλιστα τραυματίστηκαν και 12 Αμερικανοί στρατιώτες. Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν αναφορές πως το Ιράν κατάφερε να καταστρέψει το συγκεκριμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ αξίας 700 εκατ. δολαρίων, το οποίο βρίσκονταν στη βάση «Πρίγκιπα Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία.

Το «E‑3 Sentry AWACS» θεωρείται ένα από τα «διαμάντια» της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ καθώς έχει τη δυνατότητα για έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τρύπες στο αεροσκάφος που φέρεται πως προκλήθηκαν από τα ιρανικά drones και πυραύλους.

Το κόστος αντικατάστασης ενός τέτοιου είδους αεροσκάφους, εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 700 εκατομμύρια δολάρια.

Στη συγκεκριμένη επίθεση στη βάση της Σαουδικής Αραβίας τραυματίστηκαν και 12 Αμερικανοί στρατιώτες με το CBS να μεταδίδει πως 2 από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γυναίκα πήρε αποζημίωση 14 εκατ. δολάρια στη Φλόριντα γιατί κατάπιε παγωτό που περιείχε καρφιά και την άφησε ανίκανη να κάνει παιδιά
Η γυναίκα υπέστη μόνιμους τραυματισμούς, που επηρέασαν το κεφάλι, τον αυχένα, τα άκρα και το νευρικό της σύστημα, ενώ παρουσίασε και εκτεταμένες ουλές και παραμορφώσεις
Η γυναίκα που είχε το ατύχημα
Το Ισραήλ αντιμέτωπο με επικίνδυνα κενά στην αεράμυνα του – «Τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης έχουν σχεδόν εξαντληθεί»
ΗΠΑ, Ισραήλ και οι σύμμαχοί τους ξόδεψαν τις πρώτες 16 ημέρες του πολέμου 11.294 πυρομαχικά με κόστος που υπολόγισε πως φθάνει τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια
Πύραυλος
Ισραήλ: «Απέχουμε ημέρες από το να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας του Ιράν» – Απειλεί η Τεχεράνη για τις αμερικανικές χερσαίες επιχειρήσεις
Εκρήξεις σε Ιράν, Λίβανο Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Πληθαίνουν οι πληροφορίες για το ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαία επιχείρηση
REUTERS 26
