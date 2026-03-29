Αναφορές πως το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος 700 εκατ. δολαρίων σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Πλήγματα στο αεροσκάφος των ΗΠΑ «E‑3 Sentry AWACS» όπου βρίσκεται σε αεροπορική βάση στη Σαουδική Αραβία, φέρεται πως έπληξε το Ιράν σε επίθεση που εξαπέλυσε την Παρασκευή (29.03.2026).

Στη συγκεκριμένη επίθεση μάλιστα τραυματίστηκαν και 12 Αμερικανοί στρατιώτες. Τις τελευταίες ώρες υπάρχουν αναφορές πως το Ιράν κατάφερε να καταστρέψει το συγκεκριμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ αξίας 700 εκατ. δολαρίων, το οποίο βρίσκονταν στη βάση «Πρίγκιπα Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία.

Το «E‑3 Sentry AWACS» θεωρείται ένα από τα «διαμάντια» της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ καθώς έχει τη δυνατότητα για έγκαιρη και έγκυρη προειδοποίηση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν δείχνουν τρύπες στο αεροσκάφος που φέρεται πως προκλήθηκαν από τα ιρανικά drones και πυραύλους.

Στη συγκεκριμένη επίθεση στη βάση της Σαουδικής Αραβίας τραυματίστηκαν και 12 Αμερικανοί στρατιώτες με το CBS να μεταδίδει πως 2 από αυτούς είναι σε σοβαρή κατάσταση.