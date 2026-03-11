Ανάλυση CNN: Τα τρία πιθανά σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στο Ιράν μεταβάλλεται ραγδαία, προκαλώντας έντονη αβεβαιότητα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η πορεία των εξελίξεων κρέμεται πλέον από…μία κλωστή, στις διαθέσεις και στις κινήσεις προσώπων με απρόβλεπτη συμπεριφορά, όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της χώρας μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ έστειλε μικτά μηνύματα, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο ως «βραχυπρόθεσμη» που θα μπορούσε να τελειώσει «σύντομα», ενώ παράλληλα δήλωσε ότι δεν πρέπει να τελειώσει πριν το Ιράν «δεν έχει πλέον καμία απολύτως ικανότητα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να αναπτύξει όπλα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ ή οποιουδήποτε από τους συμμάχους μας».

Πού οδηγούν όμως όλα αυτά και ποια είναι τα πιο πιθανά σενάρια για τη λήξη του πολέμου; Συγκεκριμένα ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα;

Η στρατιωτική εκστρατεία θέλει χρόνο

Σε κάθε περίπτωση, η στρατιωτική εκστρατεία χρειάζεται εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Ο στρατιωτικός στόχος, όπως περιγράφεται από το Πεντάγωνο, είναι να υποβαθμιστεί η ικανότητα του Ιράν να προβάλλει τη δύναμή του εκτός των συνόρων του. Αυτό σημαίνει να χτυπηθούν οι πύραυλοι και οι εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων του Ιράν, τα drones και οι εγκαταστάσεις κατασκευής drones, οι ναυτικές δυνάμεις, οι αεροπορικές δυνάμεις, οι δομές διοίκησης και ελέγχου, καθώς και ό,τι έχει απομείνει από το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Η υποβάθμιση της στρατιωτικής ικανότητας μιας χώρας είναι μια βιώσιμη στρατιωτική αποστολή και είναι ξεχωριστή από οποιοδήποτε πολιτικό αποτέλεσμα ελπίζουν να δουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν. Ωστόσο, αυτό απαιτεί χρόνο και οι στρατιωτικοί σχεδιαστές πιθανότατα λένε στον Τραμπ ότι, ενώ η επιχείρηση βρίσκεται σε καλό δρόμο και ίσως προχωράει νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, απαιτούνται τουλάχιστον εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αξιωματούχοι σε μια ενημέρωση του Πενταγώνου την Τρίτη αρνήθηκαν να συζητήσουν χρονοδιαγράμματα, ενώ ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα είναι τέσσερις έως έξι εβδομάδες. Ως σχεδιαστική υπόθεση, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα διαρκέσει τουλάχιστον μερικές ακόμη εβδομάδες.

Οικονομικές και πολιτικές «μεταβλητές»

Ο σχεδιασμός σεναρίων είναι τόσο καλός όσο τα στοιχεία που είναι γνωστά τη δεδομένη στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, θα υποθέσουμε ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν παραμένει ζωντανός και ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω πολιτικές αναταραχές στην Τεχεράνη. Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές, ακόμη και αν τα πλοία αρχίσουν να διέρχονται ξανά από το στενό του Ορμούζ.

Όσο συνεχίζεται η σύγκρουση στο επίκεντρο μιας ζωτικής διαδρομής διαμετακόμισης, θα υπάρχουν οικονομικές «δονήσεις» που θα γίνονται αισθητές σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Ιράν στοχεύει να αυξήσει τις οικονομικές δυσκολίες για να επηρεάσει τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο, κάτι που ο πρόεδρος έχει απορρίψει.

Με βάση αυτές τις υποθέσεις, ακολουθούν τα τρία σενάρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη ως πιθανά αποτελέσματα για την επόμενη περίοδο, με τις προβλεπόμενες ποσοστιαίες πιθανότητες για το καθένα:

1. Βασικό σενάριο (60%): Περιορισμός του Ιράν, σαν το Ιράκ της δεκαετίας του 1990

Στο βασικό σενάριο, ο Τραμπ παρέχει στο στρατό τον χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει την καθορισμένη αποστολή του να αποδυναμώσει την ισχύ του Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους τους, μπορούν να κάνουν αρκετά για να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις και ότι ο πρόεδρος παραμένει προσηλωμένος στην αποστολή που διέταξε.

Αυτό το σενάριο προϋποθέτει ότι μέχρι το τέλος του μήνα η προβολή ισχύος του Ιράν και η αμυντική βιομηχανική του βάση θα έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά, αλλά οι πολιτικές του δομές θα παραμείνουν ανέπαφες. Η έντονη στρατιωτική εκστρατεία θα σταματήσει, έχοντας επιτύχει τον καθορισμένο στόχο της, αλλά χωρίς την υπόσχεση αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Από εκεί και πέρα, οι αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ κατά του Ιράν, εκτός και αν η νέα του κυβέρνηση συμφωνήσει να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να εγκαταλείψει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς. Και τα δύο αυτά προγράμματα παραμένουν υπό τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και αυτό θα συνεχιστεί.

Στρατιωτικά, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ/ και πιθανώς και άλλοι εταίροι, θα συνεχίσουν να περιπολούν τον εναέριο χώρο του Ιράν με περιορισμένο κίνδυνο, δεδομένης της έλλειψης αεροπορικής άμυνας του Ιράν. Εάν η Τεχεράνη επιδιώξει να επαναφέρει τα προγράμματα πυραύλων, drone ή πυρηνικών, θα μπορεί να δεχθεί χτυπήματα κατά βούληση, αποτρέποντας έτσι τέτοιες κινήσεις.

Αυτό το βασικό σενάριο για τους επόμενους μήνες και ακόμη και χρόνια μπορεί να μοιάζει με το Ιράκ της δεκαετίας του 1990: αποδυναμωμένο, περιορισμένο και με Αμερικανούς πιλότους να περιπολούν τον ουρανό για να αποτρέψουν μελλοντικές απειλές. Αυτό δεν θα εγγυάται αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αλλά δεδομένης της πολιτικής αναταραχής στη χώρα, θα πρέπει να αναμένουμε μελλοντικές διαμαρτυρίες και σταδιακή διάβρωση του καθεστώτος.

2. Χειρότερη περίπτωση (30%): Ενδυνάμωση του Ιράν, χειρότερη από την αρχική κατάσταση

Διαδηλωτές συγκεντρώνονται με ιρανικές εθνικές σημαίες για μια διαδήλωση υποστήριξης του νέου ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη τη Δευτέρα.

Στη χειρότερη περίπτωση, οι οικονομικές αναταράξεις θα αναγκάσουν τον Τραμπ να κηρύξει πρόωρα τη νίκη πριν ολοκληρωθεί η στρατιωτική εκστρατεία. Αυτό θα αφήσει πίσω ένα Ιράν με ανασυγκροτημένες δομές εξουσίας — πικραμένο και ενθουσιασμένο — και με στρατιωτική και πυρηνική ικανότητα αρκετά ανέπαφη ώστε να ανασυγκροτηθεί.

Η περιοχή θα καταστεί ακόμη πιο ασταθής, καθώς τα κράτη του Κόλπου θα παραμείνουν υπό τη συνεχή απειλή ενός Ιράν με αυξανόμενες δυνατότητες πυραύλων και drones, τα οποία η Τεχεράνη έχει αποδείξει ότι είναι πρόθυμη να χρησιμοποιήσει.

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη περισσότερο στη Μέση Ανατολή, καθώς θα απαιτηθεί η περαιτέρω υποστήριξη της άμυνας των εταίρων του Κόλπου μετά την αντιμετώπιση χιλιάδων πυραύλων και drones, και με την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία να διακόπτεται πριν καταστρέψει αυτές τις δυνατότητες.

Το κόστος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην περιοχή — από την ασφάλιση μεταφορών έως τη μακροπρόθεσμη διάθεση κεφαλαίων — θα μπορούσε να αυξηθεί απότομα πριν αναπτυχθεί μια νέα ισορροπία. Αυτή η νέα ισορροπία θα προϋποθέτει επίσης ένα ισχυρότερο Ιράν με ενδυναμωμένους σκληροπυρηνικούς.

Ο πρόεδρος Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ παρατήρησε ότι κανένας αρχιστράτηγος δεν πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο αποφασιστικής στρατιωτικής δράσης πριν να έχουν αποκαλυφθεί όλα τα γεγονότα «ψυχρά και σκληρά», δεδομένου ότι οι πόλεμοι, μόλις ξεκινήσουν, εξελίσσονται με απρόβλεπτο τρόπο και με απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι οικονομικές διακυμάνσεις που εκτυλίσσονται σήμερα είχαν προβλεφθεί σε κάθε σενάριο πολέμου με το Ιράν, από όλες τις προεδρικές κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση Τραμπ προβάλλει αποφασιστικότητα να φέρει την εκστρατεία σε πέρας παρά τις αναταράξεις αυτές, αλλά ο πρόεδρος σηματοδοτεί επίσης («βραχυπρόθεσμη παρέκκλιση») ότι μια αναστροφή μπορεί να επέλθει ανά πάσα στιγμή.

Η απόφαση να αντιστραφεί η πορεία πριν ολοκληρώσει το αμερικανικό στρατό την αποστολή που του ανατέθηκε θα έθετε σε κίνδυνο την ισορροπία στην περιοχή. Ανεξάρτητα από το αν η έναρξη αυτού του πολέμου είναι σκόπιμη, η πρόωρη διακοπή της εκστρατείας θα έθετε σε κίνδυνο το καθεστώς του Ιράν να ενδυναμωθεί και την περιοχή και τον κόσμο να βρεθούν σε ακόμη πιο επισφαλή θέση.

3. Καλύτερη περίπτωση (10%): Νέο Ιράν και νέα Μέση Ανατολή

Στο καλύτερο σενάριο, η στρατιωτική πίεση στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά του κατασταλτικού μηχανισμού ασφαλείας, αποδυναμώνει το καθεστώς και ενισχύει την αυτοπεποίθηση των Ιρανών να ξαναβγούν στους δρόμους και να απαιτήσουν την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το σενάριο αυτό θα είχε περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί αν δεν είχε προηγηθεί η βίαιη καταστολή τον Ιανουάριο, η οποία σύμφωνα με αναφορές είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Βραχυπρόθεσμα, οι Ιρανοί μπορεί να ξαναβγούν στους δρόμους σε κρίσιμη μάζα μόνο αν ο κατασταλτικός μηχανισμός της Τεχεράνης — οι πολιτοφυλακές Basij και το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης — υποβαθμιστεί σημαντικά και ορατά, κάτι που είναι δύσκολο να επιτευχθεί μόνο με την αεροπορική δύναμη.

Η ιστορία δείχνει ότι η εξωτερική στρατιωτική πίεση από μόνη της σπάνια οδηγεί σε ταχεία κατάρρευση του καθεστώτος χωρίς οργανωμένη εσωτερική και ένοπλη αντιπολίτευση.

Οι χαμηλές πιθανότητες για αυτή την περίπτωση είναι εγγενείς στο στρατιωτικό σχέδιο, όπως έχει περιγραφεί από το Πεντάγωνο, ιδίως από τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Dan Caine, και τον διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης, ναύαρχο Brad Cooper. Ο στόχος είναι να αποδυναμωθεί η προβολή της ισχύος του Ιράν εκτός των συνόρων του, όχι να αποδυναμωθεί η ικανότητά του να ασκεί εξουσία εντός της Τεχεράνης — κάτι που πιθανότατα θα απαιτούσε την εμπλοκή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων ή μιας οργανωμένης αντιπολιτευτικής δύναμης.

Κανένα από τα δύο δεν είναι πιθανό να είναι διαθέσιμο σε αυτή τη στρατιωτική εκστρατεία και, χωρίς αυτά, η πιθανότητα μιας βραχυπρόθεσμης αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη παραμένει, στην καλύτερη περίπτωση, χαμηλή.

Το ένα σενάριο δεν αποκλείει το άλλο

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι πιθανό να είναι μια φιγούρα του IRGC, και δεν είναι γνωστό αν θα εδραιώσει αποτελεσματικά την εξουσία του ή αν θα δημιουργήσει ανταγωνιστές. Η Ισλαμική Δημοκρατία ήρθε στην εξουσία το 1979 σε αντίθεση με ένα σύστημα κληρονομικής εξουσίας, και ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Μοτζτάμπα διεκδικεί τη νέα του θέση είναι η κληρονομιά του αποθανόντος πατέρα του.

Έτσι, μακροπρόθεσμα, ενδέχεται να γίνουμε μάρτυρες της σταδιακής διάβρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία θα οδηγήσει τον ιρανικό λαό να κατευθύνει την πορεία των γεγονότων, ξεπερνώντας τελικά την καταπίεση του συστήματος. Το αποδυναμωμένο Ιράν στο βασικό μου σενάριο θα μπορούσε να επιταχύνει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι κάτι που αναμένεται να συμβεί τους επόμενους μήνες.

Η νέα ιρανική κυβέρνηση θα έχει επίσης λόγο σε οποιοδήποτε σενάριο και ενδέχεται να επιδιώξει να συνεχίσει τις επιθέσεις με drones και πυραύλους στην περιοχή — υποθέτοντας ότι έχει την ικανότητα να το πράξει — ακόμη και μετά τη λήξη των μεγάλων επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε οποιοδήποτε σενάριο, η εμπλοκή των ΗΠΑ με το Ιράν — συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής, της συγκράτησης και της πιθανότητας περαιτέρω στρατιωτικής δράσης — είναι απίθανο να τελειώσει με τη λήξη της κρίσης. Το πιο πιθανό αποτέλεσμα δεν είναι μια καθαρή λύση, αλλά ένα πιο αδύναμο και συγκρατημένο Ιράν, με νέες ισορροπίες δυνάμεων στην περιοχή και αβεβαιότητα ως προς το πού θα οδηγήσουν όλα αυτά.