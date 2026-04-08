Ανάλυση: Η «νίκη» του Τραμπ στο Ιράν και η πραγματικότητα που τον διαψεύδει

Στις 8:06 το πρωί της Τρίτης (07.04.2026 ώρα ΗΠΑ), ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε μια ακραία απειλή κατά του Ιράν. Δήλωσε πως αν μέχρι το βράδυ η Τεχεράνη δεν άνοιγε το Στενό του Ορμούζ, «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για πάντα».

Δέκα ώρες και 26 λεπτά αργότερα, η απειλή αποσύρθηκε – προς το παρόν. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι, μετά από παρέμβαση της κυβέρνησης του Πακιστάν, επετεύχθη μια εκεχειρία δύο εβδομάδων ΗΠΑ-Ιράν σε έναν πόλεμο που είχε ήδη ταράξει την παγκόσμια οικονομία, αναδεικνύοντας τόσο την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ όσο και την απροσδόκητη ανθεκτικότητα του Ιράν.

Η τακτική της υπερβολής και η «έξοδος»

Η επιλογή του Τραμπ να ανεβάσει τη ρητορική του σε ακραία επίπεδα φαίνεται πως τον βοήθησε να βρει τη διέξοδο που αναζητούσε εδώ και εβδομάδες. Και αυτή η επιτυχία ίσως ενισχύσει την πεποίθησή του ότι οι μέθοδοι που έμαθε στον κόσμο των ακινήτων της Νέας Υόρκης – αγνόηση των συμβάσεων και μαξιμαλιστικές απαιτήσεις – λειτουργούν εξίσου και στο γεωπολιτικό επίπεδο, γράφουν οι New York Times.

Αναμφίβολα, πρόκειται για μια τακτική νίκη της τελευταίας στιγμής. Μια εξέλιξη που, τουλάχιστον προσωρινά, επιτρέπει την επανεκκίνηση της ροής πετρελαίου, λιπασμάτων και ηλίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενώ καθησυχάζει τις αγορές που φοβούνταν ότι ένα ενεργειακό σοκ θα οδηγούσε σε παγκόσμια ύφεση.

Κι όμως, τίποτα από τα βασικά ζητήματα που οδήγησαν στον πόλεμο δεν έχει επιλυθεί.

Ένας πόλεμος χωρίς λύση

Η εκεχειρία αφήνει στη θέση τoυ το θεοκρατικό καθεστώς, στηριζόμενο στους σκληροπυρηνικούς Φρουρούς της Επανάστασης, να ελέγχει έναν πληθυσμό που έχει υποστεί σφοδρούς βομβαρδισμούς και πυραυλικά πλήγματα. Το καθεστώς παραμένει – ίσως με νέες ισορροπίες, αλλά με την ίδια ουσία.

Ταυτόχρονα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει ανέγγιχτο. Στη χώρα εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 970 λίβρες ουρανίου σχεδόν έτοιμου για χρήση σε πυρηνικό όπλο – το ίδιο ζήτημα που αποτέλεσε και την αφορμή για τον πόλεμο.

Οι επιπτώσεις πέρα από το πεδίο μάχης

Η σύγκρουση άφησε πίσω της ένα κύμα ανησυχίας και αποσταθεροποίησης:

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο συνειδητοποίησαν πόσο ευάλωτες είναι οι υποδομές τους, από τους ουρανοξύστες του Ντουμπάι έως τις μονάδες αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.

Οι τιμές της ενέργειας εκτινάχθηκαν

Η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε ένα βήμα πριν από νέα κρίση

Παράλληλα, το εσωτερικό πολιτικό μέτωπο στις ΗΠΑ εμφανίζεται διχασμένο. Δεν είναι λίγοι οι υποστηρικτές του Τραμπ που τον κατηγορούν ότι εγκατέλειψε τη δέσμευσή του να μην εμπλέξει τη χώρα σε «ατέρμονους πολέμους» στη Μέση Ανατολή – με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο.

Η ανθεκτικότητα του Ιράν

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της σύγκρουσης είναι ίσως η αντοχή του Ιράν. Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε πάνω από 13.000 στοχευμένα πλήγματα, κατάφερε να συνεχίσει έναν ασύμμετρο πόλεμο: διαταράσσοντας την παγκόσμια ροή πετρελαίου και εξαπολύοντας κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικές υποδομές.

Η εικόνα μιας χώρας που δεν κατέρρευσε, αλλά προσαρμόστηκε, περιπλέκει ακόμη περισσότερο το αφήγημα της «νίκης».

Τώρα, ο Τραμπ βρίσκεται μπροστά σε μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή: να μετατρέψει την εκεχειρία σε μια μόνιμη συμφωνία – και να αποδείξει ότι αυτός ο πόλεμος άξιζε.

Για να το πετύχει, θα πρέπει:

να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα ελέγχει πλέον το Στενό του Ορμούζ

να περιορίσει ουσιαστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα

Κι όμως, οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές. Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι η ναυσιπλοΐα θα συνεχιστεί – αλλά υπό τον έλεγχο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες θα αποφασίζουν ποιος περνά και πότε.

Όπως σημειώνει ο αναλυτής Richard Fontaine, ένα τέτοιο σενάριο θα ήταν χειρότερο από την κατάσταση πριν τον πόλεμο.

Οι διαπραγματεύσεις την Παρασκευή (10.04.2026) ξεκινούν με τεράστιες αποκλίσεις.

Το Ιράν ζητά:

διεθνή αναγνώριση του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου

αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή

άρση των κυρώσεων

ακόμη και αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου

Από την άλλη πλευρά, οι αμερικανικοί στόχοι παραμένουν εξίσου φιλόδοξοι – και αντίθετοι.

Το αποτέλεσμα; Ένα διπλωματικό χάσμα τόσο μεγάλο, που ακόμη και μια συμφωνία σε δύο χρόνια θα θεωρούνταν επίτευγμα, πόσο μάλλον σε δύο εβδομάδες.

Ο Τραμπ καλείται να αποδείξει ότι ο πόλεμος μπορεί να αποδώσει περισσότερα από τη διπλωματία. Όμως η σύγκριση είναι αναπόφευκτη με τη συμφωνία του 2015 επί Ομπάμα, όταν το Ιράν είχε απομακρύνει το 97% του πυρηνικού του αποθέματος.

Αν δεν καταφέρει:

να απομακρύνει τα αποθέματα ουρανίου

να περιορίσει το πυραυλικό οπλοστάσιο

να αποτρέψει την ενίσχυση του νέου καθεστώτος υπό τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

τότε το αποτέλεσμα του πολέμου ίσως αποδειχθεί φτωχότερο από εκείνο μιας συμφωνίας που ο ίδιος είχε εγκαταλείψει.

Ο Τραμπ ανάμεσα στη νίκη και τη φθορά

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να παρουσιάσει την εκεχειρία ως προσωπικό του θρίαμβο και σε ένα πρώτο επίπεδο, έχει επιχειρήματα με το μέρος του.

Οι ΗΠΑ πέτυχαν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες χωρίς να υποστούν μια καθαρή ήττα, ενώ εξασφάλισαν κρίσιμες παραχωρήσεις – με σημαντικότερη την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Σε στρατιωτικό επίπεδο, η αμερικανική και ισραηλινή ισχύς επέφερε σοβαρά πλήγματα στις ιρανικές υποδομές και στους περιφερειακούς συμμάχους της Τεχεράνης.

Αυτή, όμως, είναι η μία όψη.

Η απόφαση για εκεχειρία ελήφθη την ύστατη στιγμή, λίγο πριν από μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση. Αυτό, για πολλούς αναλυτές, δεν δείχνει στρατηγική αυτοπεποίθηση αλλά ανάγκη για έξοδο. Επιπλέον, οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ παραμένουν ανεκπλήρωτοι: το ιρανικό καθεστώς δεν απειλήθηκε ουσιαστικά και το πυρηνικό του πρόγραμμα εξακολουθεί να αποτελεί ανοιχτό ζήτημα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός ηγέτη που κέρδισε στο πεδίο, αλλά δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτή τη νίκη σε μια καθοριστική πολιτική λύση.

Το Ιράν και η δύναμη της επιβίωσης

Για το Ιράν, η εκεχειρία μοιάζει λιγότερο με ήττα και περισσότερο με επιβεβαίωση αντοχής.

Παρά τις εκτεταμένες καταστροφές και τις απώλειες, το καθεστώς της Τεχεράνης παραμένει όρθιο. Και σε γεωπολιτικούς όρους, αυτό από μόνο του συνιστά επιτυχία. Η δυνατότητα του Ιράν να επιβιώσει απέναντι σε μια συνδυασμένη πίεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ του επιτρέπει να διατηρεί τη διαπραγματευτική του ισχύ.

Ταυτόχρονα, η Τεχεράνη απέδειξε ότι εξακολουθεί να κρατά στα χέρια της ένα από τα πιο ισχυρά γεωοικονομικά όπλα: τον έλεγχο της ροής ενέργειας στον Περσικό Κόλπο. Με την εκεχειρία, δεν αναγκάστηκε να παραδοθεί – απλώς να σταματήσει.

Το Ισραήλ σε μια αβέβαιη ισορροπία

Για το Ισραήλ, η κατάσταση είναι ίσως η πιο αντιφατική.

Από τη μία πλευρά, οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην αποδυνάμωση των ιρανικών δυνάμεων και των συμμάχων τους στην περιοχή. Από την άλλη, η εκεχειρία αφήνει ανοιχτά πολλά μέτωπα. Κυρίως, η απειλή δεν εξαλείφθηκε.

Το βασικό ερώτημα που πλανάται στο Τελ Αβίβ είναι απλό αλλά κρίσιμο: κερδήθηκε χρόνος ή χάθηκε μια ευκαιρία για οριστικό πλήγμα;

Ο φόβος ότι το Ιράν θα αξιοποιήσει αυτή την «ανάπαυλα» για να ανασυνταχθεί είναι διάχυτος. Και αυτό μετατρέπει την εκεχειρία από λύση σε ενδιάμεσο στάδιο μιας σύγκρουσης που παραμένει ενεργή.

Ποιος κερδίζει τελικά;

Η απάντηση εξαρτάται από το πώς ορίζεται η «νίκη».

Οι ΗΠΑ μπορούν να επικαλεστούν στρατιωτική υπεροχή

Το Ιράν μπορεί να επικαλεστεί πολιτική επιβίωση

Το Ισραήλ μπορεί να επικαλεστεί επιχειρησιακά κέρδη – αλλά όχι οριστική ασφάλεια

Κανείς, όμως, δεν φαίνεται να έχει πετύχει τον τελικό του στόχο.

Μόλις πριν από πέντε εβδομάδες, ο Τραμπ καλούσε τον ιρανικό λαό να ανατρέψει την κυβέρνησή του. Σήμερα, διαπραγματεύεται μαζί της.

Η μετάβαση αυτή αποτυπώνει τη βασική αντίφαση της σύγκρουσης: από την επιδίωξη της ανατροπής, στη διαχείριση της συνύπαρξης.

Η εκεχειρία δεν είναι ειρήνη. Είναι μια παύση γεμάτη αβεβαιότητα.

Σε αυτό το «πάγωμα» της έντασης, όλοι μπορούν να παρουσιάζονται ως νικητές. Ακριβώς επειδή κανείς δεν κέρδισε πραγματικά.