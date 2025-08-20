Ανάλυση New York Times: Ανοιχτό αλλά αβέβαιο το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν περιφρονεί ανοιχτά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ρώσος πρόεδρος σπανίως αναφέρει το όνομά του, τον χαρακτηρίζει «παράνομο» και αφήνει τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να τον γελοιοποιούν ως «κλόουν». Όμως, η διπλωματική πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται σε μια υπόθεση: αργά ή γρήγορα, οι δύο αντίπαλοι θα πρέπει να καθίσουν πρόσωπο με πρόσωπο για να βάλουν τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα (18.08.2025) ότι «ξεκίνησε τις διαδικασίες» προς αυτή την κατεύθυνση, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελενσκι Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο. Έτσι, στη Μόσχα αναζωπυρώθηκε ένα εκρηκτικό ερώτημα: θα δεχθεί τελικά ο ηγέτης του Κρεμλίνου να συνομιλήσει απευθείας με εκείνον που αρνείται να αναγνωρίσει ως ισότιμο;

Μια συνάντηση που δεν θα γινόταν χωρίς όρους

Για το Κρεμλίνο, μια πιθανή σύνοδος Πούτιν–Ζελένσκι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο αν το Κίεβο δεχθεί σημαντικές παραχωρήσεις, ισοδύναμες με συνθηκολόγηση: παραχώρηση εδαφών, περιορισμό των ενόπλων δυνάμεων και αναγνώριση των ρωσικών απαιτήσεων σε ζητήματα κυριαρχίας. «Μια τέτοια κατ’ ιδίαν συνάντηση θα μπορούσε να γίνει μόνο για να επικυρώσει μια συνθηκολόγηση», εκτιμά ο πολιτικός επιστήμονας Γκριγκόρι Γκόλοσοφ από την Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τους New York Times.

Ορισμένοι κύκλοι της ρωσικής εξουσίας θεωρούν μάλιστα ότι και μόνο η αποδοχή μιας συνάντησης με τον Ζελένσκι θα συνιστούσε ήδη πολιτική παραχώρηση. «Η Ρωσία επαναλαμβάνει παντού ότι ο Ζελένσκι είναι παράνομος. Μια συνάντηση θα ήταν ένας συμβιβασμός για να υποστηριχθούν οι μεσολαβητικές προσπάθειες του Τραμπ», τονίζει ο βουλευτής Κονσταντίν Ζατούλιν.

Αμερικανικές πιέσεις και ρωσικοί υπολογισμοί

Τις τελευταίες ημέρες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει συνομιλήσει τηλεφωνικά με πολλούς ξένους ηγέτες – από τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία έως τη Νότια Αφρική – για να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις. Ένα σημάδι, σύμφωνα με αναλυτές, ότι το Κρεμλίνο λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τη δυναμική που έχει δημιουργήσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, η εικόνα ενός Ζελένσκι καθισμένου ως ίσος απέναντι στον Πούτιν θα αναιρούσε χρόνια ρωσικής προπαγάνδας, βασισμένης στην ιδέα ότι ο Ουκρανός πρόεδρος ηγείται ενός «εγκληματικού καθεστώτος» που ευθύνεται για γενοκτονία κατά των ρωσόφωνων. Προς το παρόν, το Κρεμλίνο συνεχίζει να στέλνει αντιφατικά μηνύματα: δεν αποκλείει μια συνάντηση, αλλά επιμένει ότι δεν είναι επικείμενη.

Η εμμονή του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε αυτό το σενάριο. «Η Ρωσία θέλει να δείξει ότι είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία με τον Τραμπ, και αυτό επηρεάζει τις επιλογές της», αναλύει ο Ζατούλιν. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, επιμένει στην ανάγκη μιας κατ’ ιδίαν συνάντησης αντί για μια τριμερή μορφή με τον ίδιο.

Η Μόσχα θα μπορούσε, επομένως, να δεχθεί αν αυτό της επιτρέψει να επισημοποιήσει μια συμφωνία που το Κρεμλίνο θα παρουσιάσει ως νίκη. Και εφόσον ο Πούτιν κρίνει ότι οι παραχωρήσεις του Ζελένσκι είναι επαρκείς. Όμως, για πολλούς παρατηρητές, η πιθανότητα μιας τέτοιας συνόδου παραμένει μακρινή.

Στο μεταξύ, τα ρωσικά τηλεοπτικά κανάλια συνεχίζουν να επιτίθενται στον Ζελένσκι, ειρωνευόμενα τα «αδέξια» αγγλικά του και τη «μαθητική» του στάση κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον. Μια προπαγάνδα που, ωστόσο, θα μπορούσε να αλλάξει τόνο από τη μια στιγμή στην άλλη, αν το Κρεμλίνο κρίνει ξαφνικά χρήσιμο να εμφανίσει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι δίπλα-δίπλα.