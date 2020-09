Στην απόφαση των ΗΠΑ για μερική άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο κος Αναστασιάδης τονίζει χαρακτηριστικά:

«Χαιρετίζω την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων σε ό,τι αφορά μη φονικούς εξοπλισμούς. Μια θετική εξέλιξη που ενισχύει περαιτέρω τη διμερή σχέση ασφάλειας μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ.

Kατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας με τον Μ. Πομπέο και οι δύο εκφράσαμε τις σοβαρές ανησυχίες μας για την ασταθή κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Τονίσαμε επίσης τη σημασία της μείωσης των εντάσεων στην περιοχή, λόγω της επιθετικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.

During our phone call with @SecPompeo, we both expressed our serious concerns on the volatile situation in the Eastern Mediterranean. We further stressed the importance to ease tensions in the region, in view of #Turkey's aggressive behaviour. pic.twitter.com/hmZpEd6hr1