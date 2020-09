Τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο καλωσόρισε, και μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος N. Αναστασιάδης υπογραμμίζει πως η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής γίνεται σε μία στιγμή με κρίσιμες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και δείχνει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.

«Με χαρά καλωσορίζω τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μ. Πομπέο, σε μια στιγμή με κρίσιμες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, λόγω των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας και δείχνει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Αναστασιάδης.

