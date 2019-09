Άνδρας απειλεί να ανατινάξει γέφυρα στο Κίεβο!

Οι πρώτες πληροφορίες από το Κίεβο σημειώνουν ότι η υπόθεση αξιολογείται ως ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, καθώς ο άνδρας φέρεται να έχει εκρηκτικό μηχανισμό και απειλεί να ανατινάξει, επίσης, και κυβερνητικά κτίρια.

«Άγνωστος άνοιξε πυρ και απειλεί να ενεργοποιήσει βόμβα. Διεξάγουμε ειδική επιχείρηση. Εκπρόσωποι όλων των σωμάτων ασφαλείας βρίσκονται στο σημείο. Η κίνηση των οχημάτων και των τρένων στη γέφυρα έχει διακοπεί», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Κιέβου Αντρίγι Κριστσένκο, όπως ανέφερε στο Facebook η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Οκσάνα Μπλίσχικ.

Παρακολουθείστε στιγμιότυπα από την κινητοποίηση στο Κίεβο:

Στο σημείο κατέφτασαν οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας της ουκρανικής πρωτεύουσας, αστυνομικοί σκύλοι και ομάδα αντιμετώπισης εκρηκτικών μηχανισμών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας που πρόσθεσε ότι η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».

Δείτε tweets από το Sputnik:

Η κίνηση σε πολλούς σταθμούς του μετρό του Κιέβου έχει διακοπεί, λόγω απειλής για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, σύμφωνα με αναφορές που επικαλούνται τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας.

Από το 2012 η Ουκρανία έχει αυστηροποιήσει τις ποινές για ψεύτικες αναφορές σχετικά με εκρηκτικούς μηχανισμούς, που προβλέπουν φυλάκιση έως έξι χρόνια και έως οχτώ χρόνια σε περίπτωση επανάληψης της πράξης.