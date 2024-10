Άνδρας επιχείρησε να δείρει τη γυναίκα του εν ώρα πτήσης – Την γλίτωσαν επιβάτες της American Airlines

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας σημειώθηκε μέσα σε καμπίνα αεροπλάνου της American Airlines, όταν ένας άνδρας επιχείρησε να χτυπήσει τη σύντροφό του με επιβάτες να επεμβαίνουν για να σώσουν τη γυναίκα.

Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα σοκαριστικό βίντεο από το περιστατικό βίας, όπου δείχνει αρκετούς επιβάτες και μια αεροσυνοδό να φωνάζουν σε άνδρα να «πάρει τα χέρια του από τη γυναίκα». Το συμβάν σημειώθηκε σε μία πτήση της αεροπορικής εταιρείας American Airlines από το Μαϊάμι προς τη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Στα πλάνα φαίνεται ένας από τους επιβάτες που βοήθησαν την γυναίκα να τη ρωτά αν είναι καλά προτού οι υπόλοιποι της πουν να μεταφερθεί σε άλλη άδεια θέση μακριά από τον σύντροφό της.

Καθώς κινούνταν στον διάδρομο, ο φερόμενος δράστης φώναζε ότι δέχθηκε επίθεση από τη γυναίκα και ισχυρίστηκε ότι τον χαστούκισε, σύμφωνα με το βίντεο. «Όχι δεν έχεις κακοποιηθεί, έβαλα το χέρι μου στο στόμα σου για να σε κάνω να σωπάσεις», ήταν η απάντηση της συντρόφου του.

This evening, there was a violent incident on my @AmericanAir Flight AA 310 from Miami to Charlotte. Several men jumped to subdue another man in first class, who entered an altercation with the lady next to him.



The flight landed 26 minutes early, but we aren’t getting off soon. pic.twitter.com/FTlhRImc24