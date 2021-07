Πανούργος αποδείχτηκε ένας άνδρας στην Ινδονησία καθώς κατάφερε να επιβιβαστεί σε μια πτήση εσωτερικού, αν και ήταν θετικός στον κορονοϊό. Πώς τα κατάφερε…; Ταξίδεψε μεταμφιεσμένος και με τα στοιχεία της συζύγου του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το CNNi, σημειώθηκε την Τετάρτη (21/7) και ο άνδρας κατάφερε να περάσει από τους ελέγχους στο αεροδρόμιο στην Τζακάρτα. Ο παμπόνηρος Ινδονήσιος αγόρασε το αεροπορικό εισιτήριο με το όνομα της συζύγου του και χρησιμοποίησε την ταυτότητα της και το PCR τεστ της, το οποίο είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος – όπως αναφέρει το δημοσίευμα του CNNi – είχε διαγνωσθεί θετικός στον κορονοϊό.

Το σχέδιο του προφανώς περιελάμβανε και μεταμφίεση… Φόρεσε λοιπόν niqab που κάλυπτε το πρόσωπό του και παρίστανε την γυναίκα του. Μια αεροσυνοδός όμως παρατήρησε κατά την διάρκεια της πτήσης ότι ο άνδρας πήγε επισκέφθηκε την τουαλέτα και άλλαξε ρούχα και ειδοποίησε τις αρχές.

Σύμφωνα με το CNNi, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο άνδρας θα είχε συλληφθεί αν είχε γίνει αντιληπτός από την αεροσυνοδό, τώρα βρίσκεται σε καραντίνα και οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης μόλις βγει αρνητικός στον κορονοϊό.

