Οι Βαυαροί θέλησαν να τιμήσουν την – επί 16 χρόνια – καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, μετά την αποχώρησή της από την πολιτική, με ένα επιχρυσωμένο άγαλμα ύψους 2,7 μέτρων που απεικονίζει την ίδια πάνω σε ένα άλογο.

Το άγαλμα ανήκει στον Βίλχελμ Κοχ και είναι τρισδιάστατης εκτύπωσης, φτιαγμένο από ελαφρύ σκυρόδεμα, με τον καλλιτέχνη να θέλει να αποδώσει την πυγμή της Άνγκελα Μέρκελ στο πνεύμα των αγαλμάτων παλιών ηγετών, που απεικονίζονταν πάνω στα άλογά τους.

Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που εκφράστηκαν αρνητικά για το άγαλμα, αφού στέκονται στο σήμα κατατεθέν της Μέρκελ με τα χέρια της σε σχήμα ρόμβου αλλά και στο βλοσυρό της βλέμμα, θεωρώντας πως ο καλλιτέχνης την ειρωνεύεται.

Υπάρχουν και αυτοί, που λένε πως το άγαλμα είναι… λάθος, αφού η Μέρκελ καβαλάει το άλογο αλλά δεν το ιππεύει, σχολιάζοντας τα σταυρωμένα της χέρια. Ο καλλιτέχνης δήλωσε πως δεν πήρε χρήματα για τη δημιουργία του και ότι αποτελεί φόρο τιμής.

Another ugly monument that will surly be removed after the people realize who she really is! #Germany: Golden life-sized #statue of #Nazi #Merkel #Hitler on #horseback exhibited at #Bavarian towns via @Ruptly https://t.co/goYa6xbMpn