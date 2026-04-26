Ανησυχία για την ασφάλεια του βασιλιά Καρόλου στην επερχόμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ μετά την επίθεση στο δείπνο του Λευκού Οίκου

Διάφοροι προβληματισμοί έχουν δημιουργηθεί για την επερχόμενη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει αύριο 27 Απριλίου, μετά την χθεσινοβραδινή επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην οποία ήταν παρών και ο Ντόναλντ Τραμπ και από την οποία έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτήματα για την ασφάλεια.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ «ενημερώνεται πλήρως για τις εξελίξεις» μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και «κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν διάφορες συζητήσεις με τους Αμερικανούς ομολόγους μας και τις αντίστοιχες ομάδες μας, προκειμένου να εξεταστεί σε ποιο βαθμό τα γεγονότα του Σαββάτου το βράδυ ενδέχεται να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της επίσκεψης», ανέφερε σε δήλωση πριν από το ταξίδι του στις ΗΠΑ τη Δευτέρα (27/4/2026).

Σύμφωνα με το BBC, βασιλιάς είναι «πολύ ανακουφισμένος» που έμαθε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, η πρώτη κυρία Μελάνια «και όλοι οι καλεσμένοι είναι σώοι και αβλαβείς», πρόσθεσε.

Ένας υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε νωρίτερα ότι η επίσημη επίσκεψη του Βασιλιά θα διαθέτει «κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ανάλογα με τον κίνδυνο».

Ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Ντάρεν Τζόουνς δήλωσε στην εκπομπή «Sunday with Laura Kuenssberg» του BBC One ότι η κυβέρνηση και το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχαν «στενή συνεργασία» με Αμερικανούς αξιωματούχους πριν από το ταξίδι. «Περαιτέρω συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα εν όψει της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε το πρωί μετά το περιστατικό.

Μιλώντας αργότερα στην ίδια εκπομπή, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών της αντιπολίτευσης Κρις Φιλπ δήλωσε ότι είναι «ζωτικής σημασίας» να διασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία του βασιλιά και προέτρεψε τις ομάδες ασφαλείας των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας του μονάρχη κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανέφερε ότι τα μέτρα ασφαλείας σε τέτοιες επισκέψεις είναι συνήθως πολύ αυστηρά, αλλά θα πρέπει να επανεξεταστούν εκ νέου «για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν καθόλου κενά».

Ωστόσο, ο Φιλπ δήλωσε ότι το ταξίδι πρέπει «οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί», καθώς δεν πρέπει να επιτραπεί η βία να εμποδίσει τη συνέχιση των διπλωματικών σχέσεων και της πολιτικής ως συνήθως.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ και η Βασίλισσα Καμίλα θα φιλοξενηθούν από τον πρόεδρο κατά τη διάρκεια της τετραήμερης επίσκεψης – της πρώτης επίσημης επίσκεψης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από την επίσκεψη της Ελισάβετ Β΄ το 2007.

Ο Βασιλιάς αναμένεται να απευθυνθεί και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, να επισκεφθεί το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη και να παραστεί σε τελετή κατάθεσης στεφάνων προς τιμήν των πεσόντων στρατιωτών των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βιρτζίνια.

Ο δημοσιογράφος του BBC είχε κάνει αναφορά νωρίτερα στα μέτρα ασφαλείας που είχαν πάρει οι πράκτορες της Secret Service για το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δημιουργώντας ερωτήματα. Η Μυστική Υπηρεσία Ασφαλείας έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο αντιδράσεων, ειδικά μετά τις 2 απόπειρες δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.