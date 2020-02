Το είπε και το έκανε ο Ταγίπ Ερντογάν και εκτελεί το σχέδιο του ωμού εκβιασμού του προς την Δύση. Την ώρα που η Τουρκία μετράει δεκάδες νεκρούς στρατιώτες στην Ιντλίμπ ο Ερντογάν έχει δώσει εντολή και από το βράδυ τα σύνορα έχουν ανοίξει και οι πρόσφυγες περνούν κατά εκατοντάδες προς την Ελλάδα. Άλλοι συγκεντρώνονται στα χερσαία σύνορα ανάμεσα στις δυο χώρες και άλλοι στα παράλια. Και όταν τους ρωτούν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι απαντούν: «Στην Ελλάδα».

Εκτός από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, και ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, Εμερ Τσελίκ δήλωσε ότι η Τουρκία δεν είναι πλέον σε θέση να συγκρατήσει την εντεινόμενη ροή των προσφύγων από τη Συρία.

«Η πολιτική της Τουρκίας παραμένει αμετάβλητη, αλλά η χώρα δεν μπορεί πλέον να συγκρατεί τη μαζική εισροή (προσφύγων) από την Ιντλίμπ στα σύνορά της». Έτσι ονόμασε τον εκβιασμό ο Τσελίκ τα ξημερώματα της Παρασκευής. Και τα σύνορα άνοιξαν.

Έτσι η Τουρκία και με την βούλα γράφει για ακόμα μια φορά στα παλιά της τα παπούτσια την Κοινή Δήλωση Τουρκίας – ΕΕ για το Προσφυγικό, όπως είναι η επίσημη ονομασία της διμερούς συμφωνίας του 2016.