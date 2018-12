Άνοιξε το Γκάτγουικ! Μετ’ εμποδίων οι πτήσεις

Περισσότερες από 24 ώρες ταλαιπωρίας για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ήθελαν να ταξιδέψουν ενόψει των Χριστουγέννων αλλά δεν είχαν ποτέ φανταστεί πως κάποιος θα τίναζε τα σχέδιά τους στον αέρα στέλνοντας drones να πετούν πάνω από το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου. Το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας άνοιξε ξανά το πρωί της Παρασκευής (21.12.2018) αλλά για περιορισμένο αριθμό πτήσεων!

Η ανακοίνωση έγινε μέσω twitter, με την διεύθυνση του Gatwick να γνωστοποιεί ότι το αεροδρόμιο άνοιξε μεν αλλά για να γίνουν… λίγες πτήσεις, αφού η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί πλήρως. “Ο διάδρομος αποπροσγειώσεων του Γκάτγουικ μπορεί τώρα να χρησιμοποιηθεί και ένας περιορισμένος αριθμός αεροπλάνων προβλέπεται να απογειωθεί και να προσγειωθεί” αναφέρει η ανακοίνωση.

Gatwick’s runway is currently available and a limited number of aircraft are scheduled for departure and arrival. 1/2

Σημειώνεται ωστόσο πως οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρίες πριν πάνε στο αεροδρόμιο, καθώς πολλές πτήσεις θα καθυστερήσουν ή μπορεί ακόμη και να ακυρωθούν.

Gatwick continues to advise passengers to check the status of their flight with their airline before travelling to the airport as departures and arrivals will be subject to delays and cancellations. 2/2

