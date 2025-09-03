Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι να μιλάνε για μεταμοσχεύσεις και αθανασία, σύμφωνα με το Reuters

Δεν σταματάει το ενδιαφέρον και οι αποκαλύψεις για όσα γίνονται τα τελευταία 24ωρα στην Κίνα όπου για πρώτη φορά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Βορειοκορεάτης Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Κινέζος Σι Τζινπίνγκ εμφανίζονται μαζί δημόσια.

Καθώς ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν περπατούσε δίπλα-δίπλα με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ την Τετάρτη (03.09.2025), ένα ανοιχτό μικρόφωνο τους «τσάκωσε» να συζητούν για μεταμοσχεύσεις οργάνων και την πιθανότητα οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η στιγμή ήρθε καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην κεφαλή μιας αντιπροσωπείας με ξένους ηγέτες για να παρακολουθήσουν την στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο με αφορμή την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η στιγμή μεταδόθηκε ζωντανά από την κρατική τηλεόραση CCTV σε άλλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής τηλεόρασης της Κίνας CGTN, του AP και του Reuters.

Καθώς ο Πούτιν και ο Σι περπατούσαν προς την εξέδρα της Τιενανμέν, όπου παρακολούθησαν την παρέλαση μαζί με τον Κιμ, ο μεταφραστής του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα, σύμφωνα πάντα με το Reuters: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς».

Ο μεταφραστής πρόσθεσε στη συνέχεια: «Τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και (μπορείς) ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Hot-mic moment at the Beijing parade.



Xi: “People rarely lived past 70 before. Now at 70 you’re still a child.”



Putin: “With biotech, organs can be replaced endlessly… people could even reach immortality.”



Xi: “Some predict people might live to 150 this century.” pic.twitter.com/VRj02vkFxO — Clash Report (@clashreport) September 3, 2025

Σε απάντηση, ο Σι, ο οποίος δεν φαίνεται στην κάμερα, ακούγεται να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν μέχρι τα 150 χρόνια».

Ο Κιμ χαμογελάσε και κοίταζε προς την κατεύθυνση του Πούτιν και του Σι, αλλά δεν ήταν σαφές αν η μετάφραση ήταν για αυτόν. Ο Πούτιν δεν ακούγεται να μιλάει καθαρά στα ρωσικά στο βίντεο, σημειώνει το Reuters.

Όταν ο Σι άρχισε να μιλάει, το βίντεο έδειξε μια ευρεία λήψη της πλατείας Τιενανμέν.

Μετά από περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, ο Σι, ο Πούτιν και ο Κιμ επανεμφανίστηκαν στην κάμερα καθώς ανέβαιναν τα σκαλιά προς την πλατφόρμα της παρέλασης.