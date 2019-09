Ανόβερο: Συναγερμός από… «ξεχασμένη» βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Η βόμβα βάρους 250 κιλών βρέθηκε στη συνοικία όπου βρίσκεται ο ζωολογικός κήπος στο Ανόβερο. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να φύγουν από τα σπίτια τους από τις 19.00, τοπική ώρα, όμως εκτιμάται ότι κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα θα μπορέσουν να επιστρέψουν.

Στη Γερμανία ανακαλύπτονται συχνά τέτοιες βόμβες, «ξεχασμένες» από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι σύμμαχοι βομβάρδιζαν με σφοδρότητα τη χώρα και κυρίως το Βερολίνο. Τον Ιούνιο είχε εξουδετερωθεί μια αμερικανική βόμβα κοντά στην εμβληματική πλατεία Αλεξάντερπλατς της πρωτεύουσας.

Im #Zooviertel in #Hannover wurde eine Bombe gefunden. Was passiert eigentlich bei Schäden durch Blindgänger am Haus? Zahlt die Versicherung? https://t.co/t8nPI7zOsO #hannbombe pic.twitter.com/keq6qeH5Pt

— HAZ (@HAZ) September 2, 2019