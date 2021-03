Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε παγόβουνο – μαμούθ, μεγαλύτερο και από τη Νέα Υόρκη

Μόνο δέος προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν στην Ανταρκτική με το τεράστιο παγόβουνο που αποκολλήθηκε και το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από τη Νέα Υόρκη.

Το παγόβουνο, σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι 1270 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ η Νέα Υόρκη είναι 782!

Όλα ξεκίνησαν πριν από 10 χρόνια όταν οι επιστήμονες διαπίστωσαν ρωγμές στον πάγο. Βεβαιώθηκαν ότι η αποκόλληση είναι αναπόφευκτη τον περασμένο Νοέμβριο.

Και από τον Ιανουάριο η ρωγμή άρχισε να μεγαλώνει μισό μίλι την ημέρα!

Τώρα το παρακολουθούν, ενώ έχει σημάνει συναγερμός και στον Ερευνητικό Σταθμό Χάλεϊ και για τον λόγο αυτόν έχουν τοποθετηθεί ειδικοί αισθητήρες για να εκκενωθεί από τα 12 άτομα προσωπικό αν χρειαστεί.

Ο ερευνητικός σταθμός Χάλεϊ/REUTERS

Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι ότι αυτό έγινε εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Λένε ότι πρόκειται για μια φυσική διαδικασία.

Brunt Ice Shelf calves along North Rift chasm – A 1270 km² #iceberg has broken off the #BruntIceShelf.#HalleyVI Research Station is closed for the winter and unlikely to be affected.



Full story: https://t.co/l13QrWdnB0



#NorthRift, #Antarctica, 16 Feb 2021, @BAS_News pic.twitter.com/QyNt7sVOzT