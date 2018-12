Αντίστροφη μέτρηση για τη Μέι – Το βράδυ της Τετάρτης η ψηφοφορία για καθαίρεσή της

Οι βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος ενδέχεται να ψηφίσουν για την πρόταση μομφής σε βάρος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι από το κόμμα της, το συντομότερο μέχρι αύριο το βράδυ, δήλωσε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Άντριου Μπρίντζεν.

Με δηλώσεις του στο Sky News είπε ότι η μυστική ψηφοφορία για την πρόταση μομφής κατά της Μέι θα γίνει με την πρώτη ευκαιρία και αυτή μπορεί να είναι αύριο, Τετάρτη βράδυ.

Νωρίτερα, το BBC μετέδωσε ότι συγκεντρώθηκε ο αριθμός των 48 επιστολών που απαιτούνται προκειμένου να κατατεθεί πρόταση μομφής σε βάρος της Μέι από το κόμμα της, επικαλούμενο πηγές.

Το απόγευμα της Τρίτης παίχτηκε ένα θρίλερ στο Λονδίνο, μετά τις πληροφορίες του τηλεοπτικού δικτύου Sky News ότι έχουν συγκεντρωθεί οι 48 επιστολές που απαιτούνται προκειμένου να κατατεθεί πρόταση μομφής σε βάρος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι από το κόμμα της.

Με ανάρτησή της στο Twitter, επικαλούμενη τις “πηγές της στο ERG” -μια ομάδα ευρωσκεπτικιστών Βρετανών βουλευτών- η πολιτική συντάκτρια του δικτύου Μπεθ Ρίγκπι ανέφερε ότι “ορισμένοι βουλευτές” των Συντηρητικών εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι έχουν υποβληθεί ήδη αρκετές επιστολές ώστε να κινηθεί η διαδικασία καθαίρεσης της Μέι από την ηγεσία.

Προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει 48 Συντηρητικοί βουλευτές να καταθέσουν επιστολές στον πρόεδρο της λεγόμενης Επιτροπής 1922, τον Γκρέιαμ Μπρέιντι. Η Μέι μπορεί να ανατραπεί αν την καταψηφίσουν οι 158 από τους 315 βουλευτές του κόμματος.

Η Ρίγκπι συμπλήρωνε πως ο Γκρέιαμ Μπρέιντι δεν θα ανακοίνωνε ποτέ την συγκέντρωση των απαραίτητων επιστολών, ενώ η Τερέζα Μέι βρίσκεται στο εξωτερικό για συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες, σχετικά με το Brexit.

Ωστόσο, η εφημερίδα Sun διέψευσε τις πληροφορίες της Ρίγκπι, τονίζοντας ότι ακόμη δεν έχουν ακόμη συγκεντρωθεί οι απαιτούμενες επιστολές. “Οι φίλοι του Γκρέιαμ Μπρέιντι λένε ότι δεν έχει ακόμη στην κατοχή του 48 επιστολές”, έγραψε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης Τομ Νιούτον Νταν.

Άμεση ήταν η απάντηση της Ρίγκπι , που σημείωσε πως ο Γκρέιαμ Μπρέιντι δεν θα σχολίαζε ποτέ το θέμα, ακόμη και σε φίλους του.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Μέι απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.