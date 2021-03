Άντριου Κουόμο: Και τρίτη καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης

Ακόμα μία καταγγελία σε βάρος του Άντριου Κουόμο βλέπει το φως της δημοσιότητας, τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά γυναίκα να καταγγέλλει πως υπέστη σεξουαλική παρενόχληση από τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης.

Το τρίτο θύμα του Άντριου Κουόμο φέρεται να είναι η Άννα Ρους, η οποία αναφέρεται σε περιστατικό που σημειώθηκε σε γαμήλια δεξίωση το 2019. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η 33χρονη Άννα Ρους, ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης την άγγιξε στην πλάτη, σε σημείο όπου το σώμα ήταν γυμνό και πως, όταν η ίδια έβγαλε το χέρι του από το σημείο, τότε ο Άντριου Κουόμο την αποκάλεσε “επιθετική”, έβαλε τα χέρια του στο πρόσωπό της και της ζήτησε να τον φιλήσει.

«Αφαίρεσα το χέρι του με το χέρι μου, που θεώρησα πως ήταν μία ξεκάθαρη ένδειξη του ότι δεν ήθελα να με ακουμπάει. Μετά, είπε: Μπορώ να σε φιλήσω; Ένιωσα άβολα, ένιωσα προσβεβλημένη, ενώ αυτός θα έπρεπε να τα νιώθει όλα αυτά», δήλωσε στους New York Times η 33χρονη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω καταγγελία έρχεται να προστεθεί σε ακόμα δύο που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα, αλλά και να διαδεχτεί τη χθεσινή ανακοίνωση της Εισαγγελίας για έρευνα των καταγγελιών μετά από αίτημα του ίδιου του Κουόμο.

A third woman is publicly accusing New York Gov. Andrew Cuomo of offensive behavior, telling The New York Times she was “shocked” after he tried to kiss her at a 2019 wedding. Cuomo has maintained he never inappropriately touched or propositioned anyone. https://t.co/nvZMZjhNXl